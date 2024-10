ValueLabs : Succès impressionnant avec AiDE®, 500 000 heures économisées

ValueLabs, société de logiciels et de services d’IA, a révélé l’impact significatif de sa plateforme AiDE®. En seulement 75 jours, l’entreprise a économisé 500 000 heures de travail humain. Voyons comment cette prouesse a été réalisée et quels sont les plans futurs de ValueLabs.

Économie de 500 000 heures grâce à AiDE® en 75 jours

ValueLabs a récemment annoncé l’incroyable succès de sa plateforme AiDE® (AI Driven Everything). En seulement 75 jours, cette plateforme a permis d’économiser 500 000 heures de travail humain. Cette économie est équivalente à une année de travail pour 1 200 personnes. Les projets de développement de logiciels, l’ingénierie de la qualité et le BPO ont bénéficié de ces économies sans précédent.

Objectif d’efficacité de 40 % d’ici mars 2025

Forte de ce succès, ValueLabs vise encore plus haut. L’entreprise prévoit d’atteindre une augmentation de l’efficacité de 40 % d’ici mars 2025. Cette nouvelle cible pourrait doubler l’impact déjà réalisé par AiDE®. Dans certains cas, la productivité a été multipliée par quatre, ce qui confirme les gains substantiels en termes d’efficacité.

Les avantages de AiDE® pour les entreprises

La plateforme AiDE® rencontre un grand succès parmi les grandes entreprises et celles de taille moyenne. Les gains d’efficacité et la réduction des délais de réalisation de produits sont impressionnants. Par exemple, la durée de certains projets est passée de trois ans à seulement deux ans. Grâce à l’IA générative, ValueLabs offre des solutions personnalisées et sécurisées, adaptées à chaque besoin client.

Sécurité et conformité de la plateforme AiDE®

ADE® est conçu pour respecter les normes de sécurité les plus strictes, y compris la certification SOC 2 Type II. Cela en fait une plateforme fiable pour divers secteurs, même les plus réglementés. La vision de ValueLabs est de créer une collaboration efficace entre humains et IA, transformant ainsi l’avenir du travail.

En conclusion, la plateforme AiDE® de ValueLabs a déjà prouvé son efficacité en économisant 500 000 heures de travail humain en 75 jours. Avec des objectifs ambitieux pour l’avenir et une attention particulière à la sécurité, ValueLabs est bien positionnée pour transformer le paysage des entreprises. Suivons de près cette révolution où humains et IA travaillent main dans la main pour un avenir plus efficace.

