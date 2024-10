OpenAI : ChatGPT risque de coûter plus cher d’ici 5 ans  

OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, a récemment donné une information importante à ses investisseurs. Apparemment, la société prévoit de facturer 22 dollars par mois pour l’utilisation de ChatGPT d’ici la fin de l’année. Mais ce n’est que le début. Dans un avenir proche, OpenAI envisage de porter ce tarif à 44 dollars par mois au cours des cinq prochaines années. Cela soulève des questions sur l’accessibilité et l’avenir de ce service d’intelligence artificielle.

Une croissance impressionnante mais des pertes importantes pour OpenAI ?

En août, OpenAI a enregistré des revenus de 300 millions de dollars. Cependant, l’entreprise s’attend à réaliser des ventes d’environ 3,7 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Malheureusement, ces gains ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses. Avec des coûts opérationnels, des salaires et des loyers, OpenAI prévoit une perte de 5 milliards de dollars cette année. Ces chiffres soulignent les défis financiers auxquels l’entreprise fait face malgré son succès.

Stratégie de financement et valorisation

Pour faire face à ce déficit, OpenAI met en œuvre une stratégie de levée de fonds. Des documents divulgués indiquent que l’entreprise cherche de nouveaux investisseurs pour réduire son déficit. Actuellement, OpenAI est valorisée à 150 milliards de dollars. Elle pourrait lever jusqu’à 7 milliards de dollars lors d’une nouvelle série d’investissements. Cela pourrait lui permettre de stabiliser sa situation financière tout en continuant à innover.

Un changement de modèle économique

En outre, OpenAI envisagerait de passer d’une structure à but non lucratif à un modèle économique. Et ce, afin de lui permettre de lever les plafonds sur les rendements des investisseurs. Ce changement pourrait donner à OpenAI plus de flexibilité pour négocier avec des investisseurs potentiels à des taux plus élevés. Cela pourrait également renforcer sa position sur le marché. Elle pourrait ainsi mieux rivaliser dans le domaine des intelligences artificielles.