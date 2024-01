Google coupe court à une accusation de violation de la vie privée en allongeant 5 milliards de dollars

Vous vous sentiez probablement en sécurité ou du moins à l’abri de la vue de tous en utilisant le monde de navigation Incognito de Chrome. Cependant, nous sommes navrés de vous apprendre que ce n’était pas vraiment le cas. En effet, d’après The Engadget, comme d’autres utilisateurs du mode privé, vos activités sur Chrome ont été suivies de près… par Google.

Une affaire qui remonte à 2020, mais qui prendra peut-être fin en février 2024

L’affaire remonte en 2020. À l’époque, il y eût un recours collectif à l’encontre de Google. Cette dernière aurait violé les lois fédérales sur l’écoute électronique. En effet, Google aurait traqué les activités en ligne des utilisateurs de Chrome, même s’ils se mettaient sur navigation privée. Le géant de la technologie a tout tenté pour obtenir le rejet du recours collectif, mais en vain.

Mis au pied du mur, Google a alors accepté de verser les 5 milliards de dollars de dommages et intérêts réclamés par la partie demanderesse. Selon Reuters et The Washington Post, aucun détail du règlement n’a fuité ni de l’une ni de l’autre partie. Cependant, les deux parties sont parvenues à un accord qu’elles présenteront devant le tribunal pour approbation en février 2024.

À la fin, Google peut vous suivre partout sur le Web, de manière directe ou indirecte

Pour information, les plaignants ont avancé que Google se servait d’outils pour surveiller les utilisateurs. Ce serait notamment le cas de son service Analytics, de ses applications et ses plug-ins de navigateur. Selon eux, Google trompait les utilisateurs en leur faisant croire qu’ils contrôlaient les informations qu’ils partageaient avec Google en se mettant en mode Incognito. Alors que, que nenni.

Un porte-parole de Google avait alors expliqué que même si le mode Incognito n’enregistrait pas l’activité de l’utilisateur sur son appareil, les sites Web consultés pouvaient toujours continuer à collecter des informations.