Test – Ninja Woodfire Pro Connect XL : Le barbecue électrique ultime 

Le Ninja Woodfire Pro Connect XL révolutionne le monde du barbecue électrique. Conçu pour les amateurs de grillades et de cuisine en plein air, ce barbecue électrique promet des performances exceptionnelles. Équipé de fonctionnalités innovantes et d’une connectivité avancée, il allie tradition et technologie. Nous avons testé ce produit pour vérifier ses promesses et évaluer ses performances réelles. Voici notre test du Ninja Woodfire Pro Connect XL.

Unboxing et design du Ninja Woodfire Pro Connect XL

L’expérience de déballage du Ninja Woodfire Pro Connect XL est impressionnante. Dès l’ouverture de la boîte, on est frappé par le soin apporté à l’emballage. Chaque composant est très bien protégé pour éviter tout dommage pendant le transport. Par ailleurs, c’est aussi ce qui fait le poids de l’emballage puisqu’il comporte des protections cartonnées assez lourdes.

Le design du Woodfire Pro Connect XL est à la fois moderne et robuste. Le barbecue présente une superbe finition noire et bleue en acier, combinée à des éléments en plastique résistant aux hautes températures. La surface de cuisson est généreuse, permettant de griller une grande quantité de nourriture en une seule fois comme deux poulets par exemple.

Les accessoires fournis incluent une grille de cuisson, un panier crousti, un bac de récupération des graisses, une thermosonde connectée, un panier fumoir et son doseur. Tous ces éléments sont conçus pour être facilement démontables et lavables, ce qui simplifie l’entretien du barbecue. Egalement, on trouve deux kits d’essais de granulés woodfire.

Partie fumoir

Le côté ergonomique n’est pas en reste. Le barbecue est certes imposant, mais il peut se déplacer à une personne. Un accessoire de support est vendu séparément. De plus, les poignées latérales assurent une prise en main confortable. La hauteur de la grille de cuisson est idéale une fois posée sur un support, évitant ainsi de se pencher excessivement lors de la préparation des aliments. Il y a un rangement pour la thermosonde mais également pour le bac à graisses amovible ainsi que le câble d’alimentation.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Les caractéristiques techniques du Ninja Woodfire Pro Connect XL sont impressionnantes :

Dimensions du produit (cm) H : 41 x L : 57 x P : 51

Longueur du câble 1,7 m

Couleur Bleu / Noir

Programmes Griller, Fumer, Frire sans huile, Bake (cuire au four), Rôtir, Réchauffer, Déshydrater

Surface de cuisson : 31 cm x 45 cm

Poids du produit (kg) 18 kg

Eventail de températures De 40°C à 260°C

Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth

Garantie 2 ans

Les fonctionnalités sont variées et bien pensées. Le barbecue propose donc plusieurs modes de cuisson : grill, fumage, rôtissage et même déshydratation. Le panier fumoir intégré permet de donner une saveur unique aux aliments grâce à l’ajout de copeaux de bois.

L’utilisation est simple. Une fois le barbecue allumé, il suffit de sélectionner le mode de cuisson désiré. Le panneau de contrôle digital est intuitif, avec des boutons tactiles réactifs. La sonde de température incluse permet de surveiller la cuisson des aliments en temps réel, garantissant des résultats parfaits.

Installation du Ninja Woodfire Pro Connect XL

L’installation du Ninja Woodfire Pro Connect XL est rapide et facile. Le barbecue arrive en grande partie préassemblé. Le barbecue est quasiment prêt à l’emploi. Il suffit de télécharger en complément l’application qui donne accès aux mêmes commandes mais via l’application. Également, elle propose une multitude de recettes préenregistrées pour lesquelles il suffit de se laisser guider. Bref, avec cette solution pas grand-chose à s’occuper à part prendre l’apéro.

Le fonctionnement du produit est simple et efficace. Le mode grill offre une chaleur intense pour saisir les viandes, tandis que le mode fumoir ajoute une dimension supplémentaire avec une saveur fumée. Le rôtissage permet de cuire de gros morceaux de viande de manière homogène, et le mode déshydratation est idéal pour préparer des snacks sains comme des fruits secs ou des viandes fumées séchées. Le mode frire sans huile est comme un air fryer et permet de cuisiner des frites, des potatoes et bien d’autres encore.

Le fumoir est particulièrement performant. Il utilise des copeaux de bois pour infuser les aliments avec une saveur délicate et authentique. Les différents niveaux de température permettent de s’adapter à tous les types de cuisson, garantissant des résultats toujours savoureux.

Configuration et performances

La configuration du Ninja Woodfire Pro Connect XL est facilitée par une application dédiée. Disponible sur iOS et Android, l’application permet de contrôler le barbecue à distance via Wi-Fi ou Bluetooth. Il est possible de régler la température, de choisir le mode de cuisson et de recevoir des notifications lorsque les aliments sont prêts.

Les performances du barbecue sont excellentes. Lors de nos tests, le Woodfire Pro Connect XL a grillé des ribs et des saucisses Bigard, avec une belle croûte et un intérieur juteux. Le mode fumoir a donné une saveur boisée subtile au poulet entier, tandis que le mode rôtissage a permis de cuire un rôti de bœuf de manière uniforme.

La sonde de température est un atout majeur. Elle assure une cuisson précise, évitant de trop cuire ou de sous-cuire les aliments. En effet, elle permet la cuisson de la viande comme on le souhaite. L’application mobile, quant à elle, est intuitive et très pratique pour suivre la cuisson à distance, permettant de se détendre tout en gardant un œil sur le barbecue.

Conclusion

Le Ninja Woodfire Pro Connect XL se démarque comme un barbecue électrique haut de gamme. Son design robuste, ses fonctionnalités variées et ses performances de cuisson en font un excellent choix pour les amateurs de barbecue. Que ce soit pour griller, fumer ou rôtir, ce produit offre des résultats impressionnants et une grande facilité d’utilisation. Malgré son prix, il représente un investissement judicieux pour ceux qui recherchent la qualité et la polyvalence.

