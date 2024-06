TEST – Ninja Speedi – Le Multicuiseur 10-en-1 polyvalent qui compacte votre cuisine !

Dans un monde où la rapidité et l’efficacité sont reines, les multicuiseurs se positionnent comme des alliés incontournables dans les cuisines modernes. Parmi eux, le Ninja Speedi se distingue par sa promesse d’une cuisine polyvalente et rapide. Ce produit de la marque Ninja, réputée pour son innovation dans le domaine des appareils de cuisine, offre une multitude de fonctionnalités destinées à simplifier le quotidien. À travers ce test, nous explorerons comment le Ninja Speedi se mesure à ses promesses, en mettant en lumière non seulement ses performances, mais aussi son impact sur l’organisation de la cuisine au quotidien.

Présentation du Ninja Speedi

Le Ninja Speedi n’est pas juste un multicuiseur ou un Air Fryer, il se veut être le couteau suisse des cuisines modernes. Équipé d’une panoplie de fonctionnalités, le Ninja Speedi propose dix modes de cuisson intégrés qui promettent de remplacer plusieurs de vos appareils ménagers. Outre ses fonctions de base comme la cuisson à la vapeur ou l’Air Fry, il intègre des modes innovants tels que le Speedi, spécialement conçu pour les recettes rapides.

Son design moderne et épuré lui permet de trouver facilement sa place sur n’importe quel plan de travail. Sa structure compacte cache une capacité surprenante, idéale pour préparer des repas pour toute la famille. Toutefois, l’aspect non amovible du couvercle rend le nettoyage difficile et les bips sonores sont parfois trop forts à mon goût.

La base de données de recettes accessible via le site web de Ninja offre une source d’inspiration constante, enrichissant l’expérience culinaire quotidienne.

Expérience utilisateur – Avis

L’utilisation du Ninja Speedi est intuitive dès les premiers instants, aucune installation à prévoir, simplement le brancher. Le manuel, riche en suggestions culinaires, et le site de recettes dédié facilitent grandement l’adoption des divers modes de cuisson proposés. Le mode vapeur est celui que je trouve particulièrement efficace. Plus simple que l’utilisation d’une casserole, il permet de cuire les aliments uniformément et rapidement.

Je n’utilise presque jamais le mode Speedi. La promesse de préparer des pâtes en seulement 15 minutes, par exemple, semble pratique, mais en réalité, le temps de cuisson varie trop selon le type de pâtes pour que je m’y fie pleinement. Cependant, les modes Air Fry et Bake sont des incontournables dans ma cuisine. Le premier pour sa capacité à frire sans huile, rendant les plats à la fois croustillants et légers, et le second pour ses résultats constants en pâtisserie.

Le mode Slow Cook remplace avantageusement un crock pot, sans les risques de bruler le plat occasionné par les casseroles traditionnelles. Utilisé occasionnellement, le mode déshydratation s’avère pratique pour des usages spécifiques, prolongeant la durée de vie des aliments tout en conservant leurs nutriments. (et parfait pour faire des tomates cerise séchées)

Le couvercle non amovible et les bips sonores un peu trop forts sont les principaux inconvénients. Le mode grill, quant à lui, chauffe jusqu’à 240ºC, ce qui est particulièrement pratique pour griller des viandes ou des légumes rapidement.

Entretien et durabilité

Concernant l’entretien du Ninja Speedi, il est important de noter que bien que l’appareil soit globalement facile à entretenir grâce à ses surfaces antiadhésives et ses composants résistants, le couvercle fixe nécessite une attention particulière. Il est conseillé d’utiliser des techniques de nettoyage adaptées pour éviter l’accumulation de résidus et la persistance des odeurs. Il est possible de le nettoyer en utilisant le mode vapeur, mais ce n’est pas la solution la plus facile. Sur le plan de la durabilité, le Ninja Speedi montre des signes de robustesse, avec une conception pensée pour résister à une utilisation fréquente et diversifiée.

En termes d’améliorations futures, une conception de couvercle amovible pourrait grandement faciliter le nettoyage et améliorer l’expérience utilisateur. Malgré les petits défis d’entretien, le Ninja Speedi se distingue par sa capacité à supporter les exigences de la cuisine moderne sans faillir.

Exemples de cuisson :

Poulet rôti (je l’ai un poil laissé trop longtemps)

Ribs

Pizza

Tarte aux pommes

Conclusion – Notre avis sur le Ninja Speedi

Le Ninja Speedi, bien plus qu’un simple Air Fryer, se révèle être un allié de taille pour qui cherche à optimiser l’espace et la polyvalence dans sa cuisine. Malgré quelques défis liés à son entretien dû à un couvercle non amovible, ses performances et sa robustesse compensent largement ces petits inconvénients. Les modes de cuisson diversifiés, notamment le Air Fry et le Steam, enrichissent l’expérience culinaire, offrant des résultats constants et de qualité. Son rapport qualité-prix, justifié par la consolidation de multiples appareils en un seul, fait du Ninja Speedi un choix judicieux pour les cuisiniers modernes, surtout pour ceux cherchant à économiser de l’espace tout en disposant d’une gamme étendue de fonctionnalités. En définitive, si l’encombrement et la versatilité sont prioritaires, le Ninja Speedi est une option rentable et convaincante. Il est en vente entre 180 et 200€ en fonction des revendeurs