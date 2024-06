GTA Online : la mise à jour « Bottom Dollar Bounties » est là, et nous l’avons décryptée pour vous

Oui, nous le savons : vous attendez tous l’arrivée de GTA 6 avec impatience. Pourtant, il faut encore s’armer de patience, car le jeu n’est pas prévu avant l’automne 2025. En attendant, vous pouvez étancher votre soif en plongeant dans l’univers RolePlay de GTA Online. Et justement, Rockstar Games a déployé la dernière mise à jour du jeu, baptisée « Bottom Dollar Bounties ». Elle est disponible dès maintenant sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et devra vous faire basculer vers le bon côté de la loi. Enquête.

Retrouvailles avec Maude Eccles dans GTA Online

Cela fait maintenant 4 ans que la mise à jour « Cops and Robbers » a été annulée. Au lieu de cela, Rockstar décide de proposer “Bottom Dollar Bounties”, mettant en valeur les forces de la police dans GTA Online. Dans cette nouvelle mise à jour, les joueurs retrouveront Maude Eccles, la fameuse chasseuse de primes de la Route 13 au nord de Sandy Shores.

Après une carrière bien remplie, Maude est à la recherche de son successeur. Ce dernier reprendra donc les commandes de son agence de chasseurs de primes Bottom Dollar Bail Enforcement. Il (ou elle) aura pour mission de traquer et mettre à l’arrêt tous les criminels sévissant dans tout Los Santos et Blaine County.

Devenir chef de Bottom Dollar Bail Enforcement, telle est donc l’histoire principale de cette nouvelle mise à jour. Si vous acceptez la quête, vous exercerez aux côtés de Jenette, la jeune assistante et la fille de Maude. L’agent du LSPD Vincent Effenburger se chargera de vous attribuer les missions scénarisées. Bottom Dollar Bounties embarque également trois nouveaux véhicules de Police et de nouveaux modèles de voitures de sport. De l’Enus Paragon S au la Bollokan Envisage en passant par la Invetero Coquette D, vous aurez l’embarras du choix !

Pour finir, Rockstar met à disposition gratuitement l’application téléphonique Vinewood Club et la voiture Överflöd Pipistrello en exclusivité pour les membres GTA+ cette semaine. D’autres avantages sont également à découvrir dans cette nouvelle mise à jour de GTA Online, alors, foncez !