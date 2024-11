DeepL éblouit avec l’intégration de NVIDIA DGX SuperPOD

La société DeepL, reconnue pour son innovation en intelligence artificielle (IA) linguistique, fait un grand pas en avant. Elle s’équipe de la solution NVIDIA DGX SuperPOD avec les systèmes DGX GB200, marquant un tournant technologique en Europe.

DeepL adopte la solution NVIDIA DGX SuperPOD

DeepL, basé à Cologne, se démarque en devenant l’un des premiers à utiliser le NVIDIA DGX SuperPOD. Cette avancée technologique renforce sa capacité à fournir des services d’IA de pointe. Le déploiement est prévu pour mi-2025 et promet de transformer les capacités de calcul de l’entreprise. Ce nouvel outil va alimenter sa plateforme d’IA linguistique de haut niveau, libérant ainsi communication et innovation.

Avantages de la nouvelle infrastructure pour DeepL

Grâce à cette nouvelle infrastructure, DeepL bénéficiera d’une puissance de calcul inégalée. Les systèmes DGX GB200 intégrant des mègapuces révolutionnaires permettent à DeepL d’exécuter des modèles d’IA performants. Cela facilitera l’entraînement de modèles de nouvelle génération et développera des fonctionnalités encore plus avancées. Ainsi, les utilisateurs profiteront d’outils de traduction et de communication plus rapides et précis.

Déploiement stratégique et objectifs de DeepL

Ce nouveau déploiement est stratégique pour DeepL, après son approbation réussie du système DGX en Suède. En s’associant à NVIDIA, DeepL continue de se positionner en leader de l’IA linguistique. Cet investissement amplifie les activités de recherche et développement de l’entreprise, tout en répondant aux attentes des utilisateurs.

En conclusion, la décision stratégique de DeepL d’adopter le NVIDIA DGX SuperPOD témoigne de sa volonté d’innover. L’entreprise se positionne en pionnière technologique en Europe. Elle offre des outils encore plus performants et s’affirme comme un acteur majeur dans le domaine de l’IA linguistique. DeepL permet aux entreprises et professionnels de surmonter les barrières linguistiques pour une collaboration mondiale efficace.

