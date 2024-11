CHERRY XTRFY K4V2 : La renaissance du clavier gaming adoré

Soyez prêts, gamers ! CHERRY XTRFY, ce géant du périphérique de gaming, fait évoluer son célèbre clavier K4 tenkeyless avec une nouvelle version pleine de promesses : le K4V2. Ce nouveau modèle améliore encore la réactivité et la durabilité, tout en offrant une personnalisation avancée pour une expérience de jeu optimisée et adaptée à chaque joueur.

CHERRY XTRFY K4V2, encore meilleur dans la performance

Depuis son arrivée en 2019, le clavier K4 TKL n’a cessé de faire le bonheur des gamers. Réputé pour sa fiabilité, il a contribué à de nombreuses victoires lors de tournois esport. Cette popularité n’est pas près de s’éteindre avec le lancement du K4V2, plus efficace et durable. Ce nouveau modèle se dote des touches mécaniques CHERRY MX2A, offrant une expérience de frappe améliorée. On retrouve également le design compact et élégant qui a fait le succès de la gamme.

« Le K4V2 conserve le design apprécié des gamers professionnels depuis des années, tout en offrant une frappe encore plus agréable » , a déclaré Joakim Jansson, Responsable Produit et Portefeuille chez CHERRY.

Un design témoignant de la qualité et fonctionnalité

Le K4V2 n’est pas seulement performant. Son design intègre un éclairage RGB ajustable à souhait sans logiciel, comprenant six zones et une multitude de couleurs et d’effets pour le rétroéclairage. De plus, sa construction robuste en plaque métallique et son PCB renforcé assurent une longévité exemplaire. Quoi de mieux que la combinaison de l’esthétisme et de la performance ?

Information sur la disponibilité

Marquez vos calendriers, le K4V2 sera disponible dès le 22 octobre chez tous les revendeurs partenaires Européens ainsi qu’en ligne chez CHERRY et CHERRY XTRFY. Préparez-vous à le découvrir en blanc, en noir et en gris rétro pour un tarif de 119 euros.

Devenue une référence pour de nombreux joueurs, CHERRY XTRFY continuera-t-elle de faire vibrer les gamers avec le K4V2 ? Le mois d’octobre nous donnera la réponse. En attendant, n’hésitez pas à partager vos attentes et vos impressions sur ce nouveau produit !