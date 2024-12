Bright 2 de DUUX : Purifiez votre air avec élégance et efficacité

Vous cherchez une solution efficace pour purifier l’air de votre maison ? Duux, spécialiste néerlandais du traitement de l’air, a ce qu’il vous faut. Le Bright 2, une version améliorée de son purificateur d’air Bright, est désormais disponible en ligne sur Duux.com et Amazon.fr.

Un design discret mais puissant

Le Bright 2 incarne parfaitement la rencontre entre discrétion et puissance. Bright 2 affiche un design soigné qui s’intègre parfaitement dans n’importe quelle pièce de vie. Compact et discret, il offre également des performances nettement améliorées. Il offre une capacité de nettoyage de 210 m3 par heure CADR, le rendant idéal pour des espaces allant jusqu’à 42 m². Comparativement, son prédécesseur, le Bright, convenait plus à des pièces de 27m².

Air purifié et énergie consommée optimisée

Et ce n’est pas tout ! Le Bright 2 consomme moins d’électricité que son prédécesseur. Avec une consommation maximale de 23 W seulement contre 47 W auparavant, c’est une amélioration notable. Quant au niveau sonore, il a été nettement réduit par rapport à la version précédente, se situant désormais entre 30 et 62 dB.

Des performances toujours au top !

Le Bright 2 assure une purification de l’air optimale grâce à sa triple couche de protection, composée d’un filtre Pre, d’un filtre HEPA H13 et d’un filtre à charbon actif. Cela garantit une efficacité d’élimination des particules polluantes et il est capable de purifier l’air d’une pièce entière en seulement 20 minutes.

Contrôle à distance

Grâce à sa connectivité Wi-Fi et à son application Duux Smart, vous bénéficiez d’un contrôle total sur l’appareil. En effet, vous pouvez déclencher à distance, consulter un indicateur de la qualité de l’air, ainsi que créer et gérer des programmes et des scénarios de fonctionnement. Le Bright 2 est également compatible avec des assistants vocaux comme Alexa ou Google Assistant.

Fidélité à la durabilité

Soucieux du développement durable, Duux a également fait en sorte que le Bright 2 soit conçu pour durer. Les pièces de rechange et les filtres son facilement remplaçables et disponibles en ligne sur Duux.com, Amazon.fr et chez les partenaires revendeurs.

Pour seulement 159,99 euros, pourquoi ne pas ajouter le Bright 2 à votre arsenal pour purifier l’air de votre maison? Partagez votre avis avec nous ou répandez la nouvelle !