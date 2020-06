Miro : un humidificateur d’air au service de votre santé

Ces humidificateurs d’air sont très pratiques dans des pièces où l’air n’est pas sain pour la santé ou trop sec. Néanmoins, connaissez-vous ce genre d’appareil et à quoi sert-il plus précisément ? Dans une pièce classique, l’air qui nous entoure possède normalement 40 % à 60 % d’humidité. Un pourcentage au-dessus ou en dessous ces niveaux pourraient engendrer des complications comme le rhume, bouche sèche, même de la fatigue. Nous retrouvons par hasard ces humidificateurs d’air dans des lieux secs, en hiver dû au moyen de chauffe de votre pièce ou en été à cause de la chaleur.

Les appareils humidificateurs d’air existent en deux versions. La première fonctionne par évaporation grâce à une vapeur froide ou chaude. Cette version est plus ou moins critiquée, car une humidification à froid de l’air permet aux bactéries de se propager dans l’air tandis que l’évaporation chaude peut être dangereuse pour un enfant. La seconde, quant à elle, fonctionne par ultrasons, comme l’humidificateur de la marque miro.

Miro, l’humidificateur d’air qui s’installe dans votre univers

Ces humidificateurs ultrasoniques provoquent une évaporation de l’eau chaude ou froide grâce à des ultrasons qui font percuter l’eau sur les parois en métal de l’appareil. Ces appareils ont la réputation d’être extrêmement silencieux. Le Miro est conçu pour vous assurer une santé solide du début du programme à son lavage total. Celui-ci se monte et démonte facilement à l’aide à des aimants. Le récipient de l’humidificateur d’air permet d’accueillir près de trois litres d’eau. La vapeur passe par un filtre certifié h13 HEPA qui offre une filtration de la vapeur de qualité afin que l’air soit meilleur.

Le brumisateur ultrasonique Miro est le plus performant comparé à d’autres humidificateurs d’air vendu par de différentes marques. Celui-ci permettra d’humidifier l’air de votre pièce pendant huit heures en puissance maximale ou 24 heures à puissance minimale. Le Miro pourra couvrir une zone de 55 m² environ, idéal pour purifier un salon, un bureau personnel ou un appartement de moins de 60 m². Le purificateur d’air miro est équipé d’un écran tactile à LED. En plus de ça, des lumières peuvent illuminer l’humidificateur d’air, cela s’avère pratique pour servir de veilleuse dans une chambre de bébé. De plus, cet humidificateur d’air gardera votre bébé en bonne santé.

Le Miro est vendu en deux versions. Une première version en entré de gamme nommée NR07G au tarif de 112 dollars, soit 100 euros. La seconde est une version haut de gamme sous le nom NR08M. Cette version est accessible au prix de 152 dollars, soit 140 euros environ. Les prix de ses deux humidificateurs d’air peuvent varier selon les taxes en vigueur de votre pays. Vous pouvez retrouver Miro Home sur leurs site internet, Facebook, Instagram ou YouTube. Cet appareil n’est pas adapté aux huiles essentielles, pour ça rendez-vous sur le test d’un diffuseur.