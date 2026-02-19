Le magasin intelligent Carrefour : une alliance prometteuse avec Vusion

Carrefour et Vusion s’associent pour révolutionner l’expérience en magasin. Ce partenariat vise à déployer le magasin intelligent dans tous les supermarchés et hypermarchés Carrefour en France d’ici 2030. Ensemble, ils veulent transformer le commerce traditionnel grâce à la technologie.

Une alliance stratégique pour déployer le magasin intelligent

Tout d’abord, Carrefour et Vusion signent un accord d’envergure. En effet, l’objectif est d’accélérer la digitalisation complète des magasins. Ainsi, d’ici 2030, tous les points de vente Carrefour disposeront de solutions technologiques avancées développées par Vusion.



Après un succès aux États-Unis avec Walmart, Vusion apporte son expertise à Carrefour pour un vaste déploiement européen. Le groupe Carrefour rejoint aussi le comité consultatif de Vusion, participatif à la future vision du commerce.

Les innovations technologiques au cœur de l’expérience Carrefour

De nombreuses innovations entrent en jeu pour créer le magasin intelligent Carrefour :

Des étiquettes électroniques de nouvelle génération, connectées au cloud

de nouvelle génération, connectées au cloud L’infrastructure IoT pour des prix mis à jour en temps réel

Les rails connectés EdgeSense™ pour localiser facilement les produits

pour localiser facilement les produits Des micro-caméras intelligentes pour détecter les erreurs en rayons

Ces outils améliorent l’efficacité, la précision, et la disponibilité des produits pour les clients.

Les bénéfices pour l’efficacité, l’expérience client et l’e-commerce

Cette transformation apporte des bénéfices clairs :

Productivité : Les tâches répétitives sont automatisées pour consacrer plus de temps au client. Expérience client : Les achats deviennent plus rapides, plus personnalisés et plus agréables. E-commerce : La localisation automatique des produits rend la préparation des commandes plus efficace. Chiffre d’affaires : Moins de ruptures en rayon, des produits disponibles en continu.

Cette technologie révolutionne l’organisation en magasin et les relations avec les consommateurs.

Grâce à cette alliance, Carrefour prend une longueur d’avance dans la course à la digitalisation du commerce physique. Ainsi, le magasin intelligent devient une réalité tangible, renforçant non seulement la qualité du service, mais aussi la satisfaction client et la position de leader de Carrefour en Europe. Dès lors, une nouvelle ère du commerce s’ouvre, où technologie et expérience humaine se complètent pour inventer le magasin de demain.

