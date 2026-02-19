Actualités

Le magasin intelligent Carrefour : une alliance prometteuse avec Vusion

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 18 février 2026
Temps de lecture 1 minute
Carrefour lance le magasin intelligent avec Vusion pour booster l’expérience client.

Carrefour et Vusion s’associent pour révolutionner l’expérience en magasin. Ce partenariat vise à déployer le magasin intelligent dans tous les supermarchés et hypermarchés Carrefour en France d’ici 2030. Ensemble, ils veulent transformer le commerce traditionnel grâce à la technologie.

Une alliance stratégique pour déployer le magasin intelligent

Tout d’abord, Carrefour et Vusion signent un accord d’envergure. En effet, l’objectif est d’accélérer la digitalisation complète des magasins. Ainsi, d’ici 2030, tous les points de vente Carrefour disposeront de solutions technologiques avancées développées par Vusion.

Après un succès aux États-Unis avec Walmart, Vusion apporte son expertise à Carrefour pour un vaste déploiement européen. Le groupe Carrefour rejoint aussi le comité consultatif de Vusion, participatif à la future vision du commerce.

Les innovations technologiques au cœur de l’expérience Carrefour

De nombreuses innovations entrent en jeu pour créer le magasin intelligent Carrefour :

  • Des étiquettes électroniques de nouvelle génération, connectées au cloud
  • L’infrastructure IoT pour des prix mis à jour en temps réel
  • Les rails connectés EdgeSense™ pour localiser facilement les produits
  • Des micro-caméras intelligentes pour détecter les erreurs en rayons

Ces outils améliorent l’efficacité, la précision, et la disponibilité des produits pour les clients.

Les bénéfices pour l’efficacité, l’expérience client et l’e-commerce

Cette transformation apporte des bénéfices clairs :

  1. Productivité : Les tâches répétitives sont automatisées pour consacrer plus de temps au client.
  2. Expérience client : Les achats deviennent plus rapides, plus personnalisés et plus agréables.
  3. E-commerce : La localisation automatique des produits rend la préparation des commandes plus efficace.
  4. Chiffre d’affaires : Moins de ruptures en rayon, des produits disponibles en continu.

Cette technologie révolutionne l’organisation en magasin et les relations avec les consommateurs.

Grâce à cette alliance, Carrefour prend une longueur d’avance dans la course à la digitalisation du commerce physique. Ainsi, le magasin intelligent devient une réalité tangible, renforçant non seulement la qualité du service, mais aussi la satisfaction client et la position de leader de Carrefour en Europe. Dès lors, une nouvelle ère du commerce s’ouvre, où technologie et expérience humaine se complètent pour inventer le magasin de demain.

Lisez notre dernier article tech : Google Chrome : mettez votre navigateur à jour immédiatement pour corriger une faille critique

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 18 février 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Samsung Care+
Protection illimitée : Samsung Care+ révolutionne la tranquillité des utilisateurs
il y a 1 heure
WIDIA fête 100 ans d’innovation et de fiabilité dans la découpe des métaux.
WIDIA célèbre fièrement 100 ans d’excellence dans la découpe
il y a 2 heures
samsung galaxy book 6 pro
Samsung Galaxy Book 6 Pro : Samsung fixe la sortie de son nouveau PC premium
il y a 18 heures
crimson-desert
“Un jeu sans microtransaction” : Pearl Abyss dévoile un peu plus de détails sur Crimson Desert
il y a 18 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page