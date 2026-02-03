Tuya Smart crée l’événement avec ses jouets IA innovants et ludiques

Lors du salon international Spielwarenmesse 2026, Tuya Smart a présenté sa nouvelle vague de jouets d’intelligence artificielle. Cette société veut révolutionner la façon dont enfants et familles interagissent avec leurs jouets grâce à des solutions innovantes, intelligentes et personnalisables. Voici un tour d’horizon des annonces clés et des nouveautés qui façonnent l’avenir des compagnons numériques.

Tuya Smart dévoile ses jouets d’IA innovants à Spielwarenmesse

Lors de l’événement à Nuremberg, Tuya Smart a attiré l’attention avec des jouets équipés d’IA avancée. Parmi eux, on découvre le Nebula Plush AI Toy, une peluche capable de réagir aux émotions par des expressions faciales LED. Walulu, autre mascotte connectée, détecte 19 émotions et parle plus de 60 langues. Une caméra d’apprentissage aide à associer reconnaissance d’objets et contenus éducatifs. Enfin, des robots chiens et une horloge intelligente enrichissent la gamme avec des interactions toujours plus naturelles.

Des compagnons intelligents pour enfants et familles connectées

Tuya Smart a développé ses jouets pour servir de véritables compagnons émotionnels. Ils proposent :

des conversations personnalisées,

des jeux interactifs,

un soutien émotionnel grâce à la mémoire longue durée,

et des retours tactiles réactifs aux câlins et gestes.

Avec le contrôle parental, la sécurité et la confidentialité restent aussi une priorité. Les parents peuvent tout surveiller depuis une application dédiée.

Une plateforme complète pour créer et personnaliser les jouets IA

La force de Tuya Smart réside avant tout dans sa plateforme de développement ouverte. En effet, elle s’adresse aux marques et aux développeurs, facilitant ainsi la création de jouets IA sur mesure. De plus, différentes options sont disponibles : solutions OEM prêtes, modules IA à intégrer, ou encore une personnalisation totale afin de répondre à chaque besoin.

Développement rapide (lancement en 15 jours possible), Réduction des coûts de 30 à 50 %, Respect des normes de sécurité mondiales.

Son infrastructure couvre plus de 200 pays pour une diffusion internationale efficace.

En résumé, Tuya Smart innove avec ses jouets IA qui ne sont plus de simples gadgets. Ils deviennent des compagnons connectés, sûrs et personnalisés pour accompagner les familles à l’ère de l’intelligence artificielle. Cette avancée marque une nouvelle ère pour les jouets et l’éducation des enfants, tout en rassurant les parents.

