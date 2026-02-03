Apple rachète Q.ai : la deuxième plus grosse acquisition de son histoire

Apple a racheté Q.ai, une jeune entreprise israélienne fondée en 2022, pour environ 2 milliards de dollars. Cette startup développe une technologie innovante capable d’interpréter la parole chuchotée ou silencieuse grâce à l’analyse des micro-mouvements du visage. Avec ce rachat, Apple confirme sa volonté de renforcer ses compétences en intelligence artificielle et en traitement de la voix.

Une technologie capable de traduire tous les micro-mouvements du visage et de la bouche

Q.ai a mis au point un système qui analyse les micro-mouvements de la peau du visage pour traduire des mots prononcés sans son. Cette innovation repose sur des capteurs optiques intégrés dans des écouteurs ou des lunettes. Elle permet de comprendre un utilisateur même lorsqu’il ne parle pas à voix haute. L’objectif est de rendre la communication plus discrète et plus efficace, notamment dans des environnements bruyants.

Cette avancée pourrait transformer l’expérience des assistants vocaux. Siri, par exemple, pourrait comprendre des commandes murmurées ou même silencieuses. Cela ouvrirait la voie à une utilisation plus fluide et plus naturelle des appareils Apple. Et ce, sans dépendre du volume sonore ou des conditions extérieures. Apple se positionne ainsi sur une technologie qui pourrait devenir un standard dans les années à venir.

Un rachat stratégique pour Apple

Avec près de 2 milliards de dollars investis, Apple signe sa deuxième plus grosse acquisition après Beats en 2014. Ce choix montre l’importance que la firme accorde à l’intelligence artificielle et à l’interaction homme-machine. En intégrant Q.ai, Apple espère renforcer son avance face à ses concurrents dans le domaine des assistants vocaux et des interfaces intelligentes.

Apparemment, Apple veut investir dans des technologies de rupture pour enrichir son écosystème. La traduction des micro-mouvements pourrait trouver des applications dans l’iPhone, les AirPods ou encore les Apple Vision Pro. En misant sur cette innovation, Apple prépare le terrain pour une nouvelle génération d’interactions numériques, plus discrètes et plus intuitives.