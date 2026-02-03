LiberNovo sublime la Saint-Valentin avec un fauteuil bien-être durable

Pour la Saint-Valentin, oubliez les cadeaux vite oubliés. Cette année, LiberNovo révolutionne la fête des amoureux. La marque propose de remplacer chocolats et fleurs par un soutien durable. Son fauteuil ergonomique Omni, lancé en coloris Moss Green, promet confort et amour sur la durée.

Une révolution du confort pour la Saint-Valentin avec LiberNovo

Le fauteuil Omni de LiberNovo se distingue comme une idée cadeau unique. Offrir ce siège, c’est exprimer son amour à travers le bien-être quotidien. Contrairement à un présent traditionnel, un fauteuil durable se vit chaque jour. Il accompagne vos proches dans leur travail ou leurs moments de détente, tout en prenant soin de leur santé.

Les innovations ergonomiques du fauteuil Omni en détail

LiberNovo Omni intègre l’ergonomie dynamique. Ce fauteuil adapte son soutien à chaque mouvement de l’utilisateur. Son dossier FlexFit dispose de 16 articulations et 8 panneaux pour alléger la pression. Les commandes lombaires, accoudoirs 4D, et hauteur réglable s’ajustent à toutes les morphologies.

Quatre positions d’inclinaison : 105°, 120°, 135°, 160°

Mode OmniStretch pour la décompression vertébrale

Design biophilique en Moss Green pour une ambiance naturelle

Grâce à ces caractéristiques, chaque utilisateur trouve la posture idéale et un soutien sur-mesure.

Le choix d’un soutien durable pour un bien-être quotidien

Avec LiberNovo, l’amour se vit dans la durée. Plus qu’un objet, le fauteuil Omni devient un vrai partenaire de bien-être. La marque propose un essai de 30 jours, sans risque ni engagement. Si le fauteuil ne convient pas, le retour est gratuit. Cette approche rassure et montre l’assurance de la qualité du produit.

Les offres spéciales et valeurs ajoutées de la marque LiberNovo

Pour la Saint-Valentin, LiberNovo propose son fauteuil Omni à 995 € au lieu de 1 437 €. Les 500 premières commandes recevront un kit Comfort Gift, avec masque en soie, sac à main et tapis StepSync. De plus, le paiement en plusieurs fois est possible avec Klarna, à 0% d’intérêt. Partagez votre lien pour offrir et recevoir une remise en espèces de 2 %.

En résumé, LiberNovo transforme la Saint-Valentin en célébrant le soutien durable. Offrir l’Omni, c’est donner du confort, de la santé et de l’amour pour longtemps. Le cadeau parfait pour ceux qui veulent faire plaisir tout en pensant au bien-être de l’autre.

