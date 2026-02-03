OpenAI veut bâtir un réseau social sans faux profils grâce à World ID

OpenAI envisage de lancer un réseau social reposant sur une vérification biométrique. L’inscription passerait par World ID, un système qui utilise des « Orbes » capables de scanner l’iris pour prouver l’humanité de chaque utilisateur. Cette initiative vise à créer un espace numérique plus sûr, débarrassé des armées de bots qui envahissent X, Instagram ou TikTok. Toutefois, ce projet soulève aussi des débats sur la vie privée et la confiance dans la technologie.

OpenAI veut s’attaquer aux faux comptes et aux bots

Les réseaux sociaux actuels sont saturés de faux profils. Ces comptes automatisés diffusent de la désinformation, manipulent les tendances et nuisent à la qualité des échanges. OpenAI veut s’attaquer à ce problème en imposant une preuve d’humanité dès l’inscription. Grâce à World ID, chaque utilisateur devrait prouver qu’il est bien une personne réelle.

Cette approche pourrait transformer l’expérience en ligne. L’idée est qu’en éliminant les bots, les discussions deviendraient plus authentiques et les communautés plus fiables. De plus, les marques et les créateurs de contenu y trouveraient aussi un avantage avec des interactions mieux ciblées, sans comptes fictifs.

Les utilisateurs seront-ils intéressés par cette nouvelle approche ?

Si la technologie World ID promet un web plus propre, elle soulève des inquiétudes. Le scan de l’iris reste une donnée biométrique sensible. Beaucoup craignent que cette méthode augmente la surveillance et réduise la liberté des utilisateurs. La question de la protection des données personnelles sera donc centrale pour l’adoption du projet.

La réussite de ce réseau social dépendra autant de son innovation que de la confiance qu’il inspirera. En effet, OpenAI devra convaincre que World ID respecte la vie privée et ne constitue pas une menace. Si l’équilibre est trouvé, cette plateforme pourrait devenir une alternative crédible aux géants actuels. Et ce, en offrant un espace numérique plus transparent et sécurisé.