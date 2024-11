Gmail vous permet de créer des adresses jetables avec Shielded Email

Vous êtes fatigué des emails indésirables et des publicités qui envahissent votre boîte de réception ? Bonne nouvelle, Gmail prépare une nouvelle fonctionnalité, Shielded Email, qui pourrait bien révolutionner votre façon de gérer les emails. Cet outil vous permettra de créer des adresses email jetables, ou « alias », pour éviter les spams et protéger votre vie privée.

Des adresses jetables pour mieux protéger vos données personnelles

Depuis longtemps, nous subissons la surabondance de messages non sollicités dans nos boîtes mail. Que ce soit des newsletters auxquelles on a oublié de se désabonner ou des publicités envoyées par des sites qu’on a visités, l’expérience de la messagerie électronique devient vite stressante. Google cherche toujours à offrir plus de contrôle à ses utilisateurs. Il a donc introduit un bouton « Se désabonner » pour faciliter la gestion des abonnements. Désormais, la fonctionnalité Shielded Email permet de créer des alias à votre adresse principale. Cela constitue un vrai bouclier contre les mails inutiles et potentiellement dangereux.

En effet, créer une adresse jetable permet de protéger votre vraie adresse. Si un site sur lequel vous avez utilisé cet alias se fait pirater ou commence à vous envoyer trop de spams, il suffit de désactiver l’alias. Cette méthode empêche la fuite de données personnelles et limite les risques de phishing, un fléau qui touche de nombreux utilisateurs d’email. En effet, l’adresse utilisée pour l’inscription ne correspondra jamais à celle que vous utilisez au quotidien. Vous avez le contrôle total sur vos interactions numériques, un atout majeur pour votre tranquillité d’esprit !

Une solution déjà adoptée par d’autres services mais qui arrive bientôt chez Gmail

L’option des alias n’est pas nouvelle. Des services comme Apple avec « Masquer mon adresse e-mail », Mozilla avec Firefox Relay, ou encore Proton Mail l’utilisent déjà. Mais l’arrivée de Shielded Email sur Gmail pourrait offrir une solution plus simple et accessible à des millions d’utilisateurs. En effet, cette fonction est intégrée directement dans les paramètres de l’application Gmail. Elle pourrait bientôt devenir un véritable atout pour gérer ses emails au quotidien.

Cette nouvelle fonctionnalité est encore en phase de développement. Cependant, elle devrait bientôt être disponible pour les utilisateurs de Gmail. Les premiers tests ont déjà montré que l’intégration de Shielded Email est sur la bonne voie. Néanmoins, la date de lancement officielle reste encore inconnue. En tout cas, cette évolution est attendue avec impatience car elle pourrait changer la manière dont vous gérez votre boîte mail au quotidien.