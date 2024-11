Windows 11 : une mise à jour inquiète les utilisateurs

Une simple mise à jour a semé la zizanie parmi les utilisateurs de Windows 11. Déployée le 12 novembre, la mise à jour KB5046633 était censée renforcer la sécurité du système d’exploitation. Pourtant, elle a laissé un goût amer à certains utilisateurs. En cause, un message inattendu qui alerte sur la fin du support technique de la version 23H2. Cette dernière était pourtant encore pleinement fonctionnelle et prévue pour être supportée jusqu’en 2025.

Une alerte inattendue qui inquiète les utilisateurs de Windows 11

Certains utilisateurs de Windows 11 ont eu une drôle de surprise après avoir installé la mise à jour KB5046633. Un message est apparu dans Windows Update indiquant que la version 23H2 arrivait à la fin de son support. Le système leur recommandait alors de passer à une version plus récente, Windows 11 24H2, pour continuer à bénéficier des mises à jour de sécurité.

Pourtant, Microsoft avait bien précisé que le support pour Windows 11 23H2 s’étendrait jusqu’au 11 novembre 2025. Ce message erroné a donc semé le doute et inquiété les utilisateurs. En effet, certains craignent de ne plus recevoir les correctifs de sécurité ou d’être contraints de changer de version plus tôt que prévu.

Microsoft rassure et promet une solution rapide

Face à cette confusion, Microsoft a réagi rapidement. Un porte-parole de l’entreprise a confirmé à Windows Latest qu’il s’agissait d’un simple dysfonctionnement. Selon ses propos :

Ce bug n’affecte en rien le support de Windows 11 23H2. Une correction sera déployée dans les prochains jours via une mise à jour côté serveur.

Cette situation souligne toutefois l’importance des messages d’alerte pour les utilisateurs. Lorsqu’ils contiennent des informations incorrectes, ils peuvent engendrer un stress inutile. Pour éviter ce genre de malentendu, Microsoft a assuré qu’elle renforcera ses tests avant la publication de nouvelles mises à jour.

En attendant le correctif, les utilisateurs sont invités à ignorer ce message d’erreur. Le support de Windows 11 23H2 reste bel et bien actif. De plus, les mises à jour de sécurité continueront d’être déployées normalement.