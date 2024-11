Discord rajoute de nouvelles fonctionnalités axées sur le divertissement

Je pense ne pas avoir besoin de vous le présenter, mais pour les plus néophytes d’entre vous, il peut être important de poser les bases. Discord est une application de communication, destinée à la base aux joueurs. Aujourd’hui, elle a désormais sa place dans beaucoup plus de milieu, mêmes professionnels ou encore pour des cours à distance. Récemment, de nombreuses nouveautés se sont invitées dans ce réseau social d’un nouveau genre.

Ces nouveautés prennent la forme d’activités permettant d’écouter de la musique ou encore de jouer à des jeux avec vos amis, directement dans Discord. Ces dernières se trouvent très facilement, directement tout à droite de votre barre de chat. Vous aurez dorénavant accès à pléthore d’application comme Watch YouTube Together, Midjourney, jeux d’échecs, etc. Si vous gérez des serveurs communautaires, vous aurez également la possibilité d’installer des applications permettant de vous faciliter la modération.

Et si vous avez l’âme d’un développeur et que vous avez de nombreuses idées novatrices, innovantes ou juste différentes, Discord a pensé à vous ! En effet, si vous parcourez la page à destination de développeurs, vous retrouverez de nombreuses documentations pour créer vos propres applications. Le développement est facilité au maximum, et de nombreux tutoriels sont disponibles sur la plateforme pour commencer à personnaliser vos serveurs.

Vous l’aurez compris, que ce soit pour écouter de la musique avec vos amis, regarder des vidéos ou jouer à différents jeux (compétitifs ou non), Discord à fait un grand pas en avant dans cette direction. J’en profite aussi pour vous rappeler la présence de l’abonnement Discord Nitro. Il permet d’avoir accès à certain cosmétique, mais surtout amélioration sur vos différents serveurs. Qualité du stream, téléversements de fichiers plus conséquents ou encore amélioration de la qualité audio. Le tarif est, selon moi, un peu cher (comptez entre 3€ et 10€ par mois) mais qui pourra être utile dans certains cas d’utilisations.