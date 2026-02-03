Windows 11 : Microsoft joue sa dernière carte pour redresser la barre

Microsoft a décidé de consacrer l’année 2026 à une refonte profonde de Windows 11. Après plusieurs mises à jour défaillantes et une méfiance croissante des utilisateurs, l’entreprise veut redonner au système son rôle central dans le quotidien numérique. Sous la direction de Pavan Davuluri, président de la division Windows et appareils, l’objectif est désormais d’améliorer durablement la stabilité et l’expérience utilisateur.

Windows 11 : un système fragilisé par des mises à jour ratées

Depuis son lancement, Windows 11 a souffert de correctifs qui ont parfois aggravé les problèmes au lieu de les résoudre. Les utilisateurs ont dénoncé des bugs persistants, des ralentissements et une ergonomie jugée confuse. Cette accumulation de défauts a entamé la crédibilité du système, au point de pousser certains à rester sur Windows 10 ou à envisager des alternatives.

Face à cette situation, Microsoft reconnaît la nécessité d’un changement radical. En effet, la firme veut désormais privilégier la fiabilité et la simplicité, plutôt que d’ajouter des fonctions jugées secondaires. Ce repositionnement stratégique vise à restaurer la confiance et à montrer que Windows 11 peut redevenir un outil stable et performant.

Une année de réformes sous la houlette de Pavan Davuluri

Pour mener cette opération de sauvetage, Microsoft mise sur Pavan Davuluri. Le dirigeant s’est engagé à consacrer toute l’année à corriger les failles et à améliorer l’expérience quotidienne des utilisateurs. Sa mission est de transformer Windows 11 en un système plus robuste, capable de répondre aux besoins réels plutôt qu’à des ambitions marketing.

Cette mobilisation interne s’accompagne d’une nouvelle organisation chez Microsoft. Désormais, les équipes sont invitées à travailler main dans la main pour identifier les priorités et livrer des mises à jour plus fiables. L’objectif est de montrer rapidement des résultats concrets, afin de convaincre les utilisateurs que Windows 11 peut encore évoluer positivement.