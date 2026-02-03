H55 réussit brillamment la certification des batteries aéronautiques

Le secteur de l’aviation électrique progresse avec une percée majeure. H55, entreprise suisse, vient d’accomplir ce qu’aucune autre n’avait réussi. Elle a achevé avec succès tous les tests de certification officiels de batteries de propulsion pour l’aéronautique. Cette étape rebat les cartes pour la sécurité et la commercialisation d’avions électriques.

La réussite historique de H55 dans la certification des batteries

Pour la première fois, une société a mené à bien tous les tests de certification exigés par les autorités comme l’AESA. H55 a démontré que ses batteries peuvent contenir, sans danger, les pires défaillances, y compris les incendies de cellules. Cette campagne, terminée en décembre 2025, a réuni plus de 100 essais sous supervision. Il s’agit d’une avancée décisive, car la certification était un frein majeur à la commercialisation de l’aviation électrique.

Les implications pour l’aviation électrique et ses acteurs

Ce succès va bien au-delà d’un simple test technique. Il ouvre la porte à la mise sur le marché de solutions électriques fiables pour les avionneurs. Grâce à ces preuves certifiantes, les constructeurs, exploitants, assureurs et investisseurs voient le risque diminuer. Les nouveaux systèmes de batteries pourront être intégrés à de nombreux modèles d’avions, électriques comme hybrides-électriques. Plusieurs programmes en bénéficient déjà, tels que le BRM B23 Energic ou la formation de pilotes chez CAE.

Une technologie H55 innovante au service de la sécurité aérienne

H55 mise sur une architecture patentée qui surveille chaque cellule individuellement. Cette méthode limite la propagation des incidents et assure la sécurité à tous les niveaux. En plus de cela, H55 détient l’approbation DOA et POA, gages de compétences reconnues en conception et production. Son expertise se vérifie par plus de 2 000 heures de vol sans incident lié aux batteries. En travaillant directement avec les autorités, H55 pose aujourd’hui la norme pour toute l’industrie.

En conclusion, H55 transforme l’aviation électrique, autrefois défi technique, en réalité industrielle certifiée et fiable. Son succès réduit les risques, accélère le développement et inspire la confiance. L’industrie aéronautique s’ouvre désormais à une adoption plus rapide, plus sûre et plus vaste des technologies électriques. L’avenir du vol propre prend son envol avec H55.

