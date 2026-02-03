DeepL Voice : la nouvelle API qui facilite la traduction vocale

DeepL Voice vient de faire son entrée sur le marché. Cette nouvelle API promet de transformer la manière dont les entreprises gèrent la transcription et la traduction vocale en temps réel. Les équipes peuvent ainsi supprimer les barrières linguistiques et améliorer la communication avec leurs clients. Découvrons comment DeepL Voice facilite la vie des professionnels.

Avec son API, DeepL Voice permet de transcrire et de traduire la voix instantanément. Les utilisateurs envoient un fichier audio et reçoivent rapidement une transcription et une traduction dans jusqu’à cinq langues différentes. L’expérience reste fluide, sans coupure, même lors de conversations complexes. Cette transcription automatique aide les entreprises à mieux communiquer au niveau international.

Fonctionnalités clés de l’API DeepL Voice pour les entreprises

L’API DeepL Voice propose des avantages uniques pour les professionnels :

Traduction vocale en direct dans plusieurs langues simultanément.

dans plusieurs langues simultanément. Transcription fiable et rapide des échanges oraux.

Intégration facile avec les outils métiers existants.

Des contrôles qualité facilités pour le suivi des conversations.

Ces fonctionnalités rendent l’API adaptée aussi bien aux centres d’appels qu’aux prestataires BPO. Les agents peuvent assister les clients dans de nombreuses langues, tout en restant efficaces.

Les avantages concrets pour les centres d’appels et les BPO

Avec DeepL Voice, les centres d’appels recrutent pour l’expertise métier, et non plus seulement selon les langues parlées. Les équipes élargissent leur vivier de talents tout en contrôlant les coûts de recrutement. En périodes critiques, la traduction en temps réel permet d’assurer un service continu, même la nuit ou le week-end. Les agents bénéficient d’une compréhension en direct, sans devoir passer par la traduction écrite qui freine habituellement les échanges.

En résumé, l’API DeepL Voice s’annonce comme un atout de taille pour les entreprises multiculturelles. Elle rend la communication orale plus simple et plus rapide entre agents et clients, améliore la qualité du service, tout en optimisant les coûts. Pour toutes les sociétés qui misent sur l’excellence client, DeepL Voice ouvre le champ des possibles.

