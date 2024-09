Asus lance ses PC Copilot+ sous Intel à l’IFA 2024

ASUS a profité de l’IFA 2024 pour dévoiler une gamme de PC portables et mini PC Copilot+. Zenbook, Vivobook, ExpertBook, NUC… Toutes les gammes phares de la marque taïwanaise ont été revisitées. Ainsi, Asus a intégré les dernières avancées en matière d’IA, grâce aux nouveaux processeurs Intel® Core™ Ultra (Séries 2).

Des performances boostées par l’IA, pour tous les usages

La grande nouveauté de cette gamme Copilot+, c’est l’intégration d’une unité NPU (Neural Processing Unit) directement dans les processeurs. Capable de gérer jusqu’à 48 TOPS (trillions d’opérations par seconde), cette unité dédiée permet désormais d’exécuter des tâches d’IA complexes directement sur l’appareil. Traduction en temps réel, retouche photo automatique, assistance à la création de contenu… Les possibilités sont immenses et ouvrent donc la voie à une nouvelle ère de l’informatique personnelle.

Zenbook S : quand l’élégance rencontre la puissance

Les Zenbook S14 et S16, fleurons de la gamme ultraportable d’ASUS, se distinguent avant tout par leur design raffiné et leur légèreté. Le Zenbook S14, avec son châssis en Ceraluminum exclusif à ASUS, est l’ultraportable 14 pouces le plus fin jamais conçu par la marque. En outre, un écran OLED Lumina 3K 120 Hz équipe les deux nouveaux Zenbook. Il offre des images d’une qualité exceptionnelle, avec des couleurs éclatantes et des contrastes profonds.

Côté performances, les Zenbook ne sont pas en reste. Ils embarquent les derniers processeurs Intel® Core™ Ultra (Séries 2) et bénéficient de toutes les optimisations logicielles d’ASUS pour offrir une expérience fluide et réactive, même dans les tâches les plus exigeantes.

Vivobook S14 et Vivobook Flip : la polyvalence à l’honneur

Asus n’a pas invité seulement Copilot+ dans le haut de gamme. Le Vivobook S14, avec son châssis entièrement métallique et son poids plume de 1,3 kg, est le compagnon idéal pour les nomades. Il offre un excellent équilibre entre performances, autonomie et portabilité.

Les Vivobook 14 Flip et 16 Flip se distinguent par leur charnière à 360 degrés qui permet de les transformer. Trois modes s’offrent à l’utilisateur : ordinateur portable, tablette, tente ou chevalet. Ils sont parfaits pour les créatifs et les étudiants qui ont besoin d’un appareil polyvalent.

ExpertBook P : l’IA au service des professionnels

La série ExpertBook P s’adresse aux professionnels et aux petites entreprises qui recherchent des PC portables fiables, performants et sécurisés. L’ExpertBook P5, le modèle le plus haut de gamme de la série, intègre les outils ASUS AI ExpertMeet qui révolutionnent les réunions en ligne. Traduction et transcription en temps réel, suppression du bruit, résumés automatiques… Ces fonctionnalités permettent entre autres de gagner en productivité et en efficacité.

ASUS NUC 14 Pro AI : un concentré de puissance

Le mini PC ASUS NUC 14 Pro AI est un véritable concentré de puissance dans un format ultra-compact. Le processeur Intel® Core™ Ultra 9 (Séries 2) offre des performances d’IA exceptionnelles jusqu’à 120 TOPS. Il est de ce fait idéal pour les applications commerciales et tous les usages nécessitant une puissance de calcul importante. La gamme Copilot+ d’Asus se compose donc d’ordinateurs portables, mais aussi de ce mini PC.

Disponibilité et prix

Le très attendu Zenbook S14 (UX5406) sera sur les étals dès la mi-septembre, à partir de 1 599 €. Pour le Zenbook S16 (UX5606), il faudra patienter jusqu’en janvier 2025, avec un prix de départ de 1 999 €.

Du côté de la gamme Vivobook, le S14 (S5406) sera commercialisé à partir de fin novembre, à un tarif débutant à 1 199 €. Les détails concernant les modèles Vivobook 14 Flip (TP3407) et Vivobook (TP3607) seront dévoilés ultérieurement.

ASUS a également confirmé la disponibilité de son mini-PC innovant, le NUC 14 Pro AI, doté d’une intelligence artificielle intégrée. Ce dernier est proposé à la vente depuis fin août, à partir de 1 010 €.