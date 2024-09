Asus renouvelle ses ExpertBook à l’IFA 2024

Lors de l’IFA 2024 à Berlin, ASUS a présenté sa nouvelle série ExpertBook P, une gamme d’ordinateurs portables conçus pour répondre aux besoins des professionnels modernes. Flexibilité, performances et sécurité sont les maîtres-mots de cette série, qui s’adapte aux exigences d’un monde du travail en constante évolution.

L’IA au cœur de la productivité

La série ExpertBook P intègre ASUS AI ExpertMeet et ExpertPanel, deux outils d’intelligence artificielle qui améliorent la productivité. ExpertMeet transforme les réunions virtuelles grâce à la traduction en temps réel, les sous-titres automatiques et les résumés de réunion. ExpertPanel optimise les performances du système en fonction de l’utilisation, améliorant l’expérience et l’autonomie.

Sécurité renforcée

La sécurité est primordiale. La série ExpertBook P offre une protection multicouche, incluant Secure Boot et un Trusted Platform Module (TPM) indépendant. Par ailleurs, ASUS s’est associé à McAfee pour offrir un abonnement premium d’un an à McAfee+ sur tous les modèles. L’ExpertBook P5 intègre même une technologie de détection des deepfakes par IA.

Design élégant et durable

La série ExpertBook P allie esthétique et robustesse. Les ordinateurs portables sont fins, légers et résistants grâce à leur conception entièrement métallique et aux tests de durabilité de niveau militaire. L’ExpertBook P5 utilise également des matériaux recyclés, démontrant l’engagement d’ASUS envers l’environnement.

Les ExpertBook pour les experts et professionnels

L’ExpertBook P5 (P5405), véritable fleuron de la gamme, s’adresse aux cadres et aux chefs d’entreprise à la recherche de la meilleure expérience en matière de productivité et de mobilité. Équipé du puissant processeur Intel® Core™ Ultra (Series 2) et doté de capacités d’IA de nouvelle génération, il offre des performances de pointe pour les tâches les plus exigeantes. Enfin, son design complètement métallique et son écran 14 pouces 2,5K en font un outil à la fois élégant et puissant. Il est donc parfait pour les professionnels en déplacement.

L’ExpertBook P3 (P3405/P3605) se positionne comme le choix idéal pour les utilisateurs qui recherchent un équilibre entre performances et prix. Disponible en 14 ou 16 pouces, il combine puissance et fonctionnalités d’IA pour répondre aux besoins des professionnels de l’information. Sa conception fine, légère et entièrement métallique garantit mobilité et durabilité, tandis que les améliorations ASUS AI optimisent l’expérience utilisateur.

L’ExpertBook P1 (P1403/P1503) est conçu pour les administrateurs et les professionnels soucieux de leur budget. Disponible en 14 ou 15 pouces, il offre des performances efficaces et des fonctionnalités essentielles dans un design pratique et durable. Il constitue ainsi une solution fiable et abordable pour les tâches quotidiennes.

L’avenir de l’informatique professionnelle

ASUS propose un service d’assistance complet pour les professionnels, incluant réparations sur site, assistance technique et service clientèle disponible 24h/24 et 7j/7.

Avec la série ExpertBook P, ASUS redéfinit l’informatique professionnelle en mettant l’IA au service de la productivité, de la sécurité et de l’expérience utilisateur. Ces nouveaux ordinateurs portables sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels d’aujourd’hui et de demain.