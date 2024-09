Hexaware et Earnix améliorent la tarification de l’assurance grâce à l’IA

Hexaware et Earnix ont annoncé un partenariat pour révolutionner la tarification de l’assurance. Ce partenariat vise à utiliser l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) pour améliorer l’efficacité et la précision des souscriptions. Les deux entreprises souhaitent offrir des solutions innovantes pour les assureurs.

partenariat stratégique pour une tarification intelligente

Hexaware et Earnix combinent leurs expertises pour créer des solutions de tarification intelligente. Hexaware, expert en services et solutions informatiques, collabore avec Earnix, spécialiste des solutions SaaS de tarification basées sur l’IA. Leur objectif est d’améliorer les pratiques de souscription et de respecter les réglementations. En unissant leurs forces, ils promettent d’optimiser la gestion des risques et de conserver un avantage concurrentiel.

l’impact des technologies d’ia et ml sur l’assurance

Les technologies émergentes d’IA et de ML transforment la tarification de l’assurance. Grâce aux modèles pilotés par l’IA d’Earnix, les assureurs peuvent évaluer précisément les facteurs de risque individuels. Ces modèles permettent des primes plus précises et dynamiques. Ils s’adaptent aux données en temps réel et reflètent rapidement les changements dans les profils de risque. Ainsi, les assureurs peuvent prendre de meilleures décisions en matière de tarification.

avantages pour les assureurs et satisfaction client

Ce partenariat offre divers avantages pour les assureurs. Les solutions de Hexaware et Earnix permettent d’améliorer la souscription et la satisfaction des clients. Des primes sur mesure augmentent la précision et s’alignent sur les attentes des clients. Sandesh Shetti d’Hexaware affirme que cela aidera à affiner la stratégie de tarification. De plus, Ruth Fisk d’Earnix observe que cela stimulera la croissance et la rentabilité.

En résumé, le partenariat entre Hexaware et Earnix promet de transformer la tarification de l’assurance grâce à l’IA et au ML. Les assureurs bénéficieront de solutions plus précises et dynamiques, améliorant la satisfaction client et garantissant un avantage concurrentiel. Cette collaboration pourrait bien redéfinir l’avenir de la tarification dans le secteur de l’assurance.

