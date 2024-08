ACER : Les nouveaux alliés High-Tech pour gamers et créatifs

La rentrée est souvent synonyme de nouvelles acquisitions. Que vous soyez gamer, étudiant, créatif ou même éco-responsable, Acer veut vous accompagner pour une rentrée réussie. Ainsi, la marque a dévoilé sa sélection de la rentrée, mettant en exergue le nouveau PC IA Copilot +. Découvrons ensemble cette sélection.

Les ordinateurs gaming

Acer a mis l’accent sur les ordinateurs pour gamers pour cette rentrée. Le Predator Helios Neo 16 et le Predator Helios Neo 18 sont des machines de haut vol pour les joueurs exigeants et les créateurs de contenu. Dotés d’un processeur Intel® Core i9-14900HX, ces ordinateurs offrent des performances optimales. Ils sont également équipés d’une carte graphique Nvidia RTX 4070 pour une immersion totale.

Le Predator Helios Neo 16 coûte 1799,00€ tandis que le Predator Helios Neo 18 coûte 1899,00€. L’Acer Nitro V 15, moins coûteux, est une excellente option pour les gamers. Il offre puissance et portabilité, avec un prix variant entre 899,00€ et 1199,00€ selon le modèle.

Les fauteuils gaming ACER

Predator Cosmos Predator Altaïr

Pour vous assurer un confort optimal lors de vos longues sessions de jeu, Acer met également à votre disposition le Predator Altaïr et le Predator Cosmos. Ces fauteuils gaming sont équipés d’un système d’assise en mousse moulée et d’accoudoirs réglables en 4 dimensions pour le modèle Altaïr. En revanche, le modèle Cosmos possède un revêtement en tissus Mesh et polypropylène. Ces confortables et robustes assises seront vos alliées lors de vos parties endiablées. Prix : 299,99€ pour le Altaïr et 399,99€ pour le Cosmos.

Cette sélection de la rentrée signée Acer tient la promesse d’un retour au travail, aux études ou aux loisirs sous le signe du confort, de la performance et de l’innovation. Quel que soit votre besoin et votre budget, vous trouverez l’outil nécessaire pour vous accompagner au quotidien. Si ces nouveautés vous donnent envie, n’hésitez pas à partager cet article avec vos amis et à nous laisser un commentaire pour nous dire quel produit Acer vous choisirez pour bien commencer cette rentrée!