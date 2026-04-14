MOVA frappe fort avec son écosystème connecté : V70 Ultra, Z70 Roller, Rover X10 et bien plus encore

Le marché de la maison connectée ne cesse d’évoluer, et certaines marques veulent clairement accélérer le rythme. C’est exactement ce que propose MOVA avec son événement européen 2026, où la marque a dévoilé une gamme complète de produits orientés vers un objectif clair : dépasser les limites actuelles du smart living.

J’ai pu découvrir les grandes annonces issues d’une conférence à Hambourg et autant dire que la stratégie de MOVA est ambitieuse. On ne parle plus seulement d’aspirateurs robots, mais d’un véritable écosystème intelligent allant du nettoyage intérieur à l’énergie solaire, en passant par la piscine et même la création avec une imprimante 3D.

Une vision “Beyond the Edge” qui va plus loin que le simple nettoyage

Avec cette nouvelle gamme, MOVA ne se contente pas d’améliorer ses produits existants. La marque veut clairement redéfinir notre rapport à la maison connectée avec une vision baptisée “Beyond the Edge”.

Derrière ce concept, l’idée est simple : éliminer toutes les limites actuelles des appareils intelligents. Que ce soit les zones difficiles d’accès pour les robots, la gestion de l’énergie ou encore la création d’objets, MOVA veut proposer une expérience complète, cohérente et connectée.

On sent clairement une évolution stratégique : passer d’un fabricant de robots à un acteur global de la maison intelligente.

V70 Ultra Complete : le robot aspirateur qui s’attaque enfin aux zones impossibles

C’est clairement la star de cette annonce. Le V70 Ultra Complete arrive avec une promesse forte : enfin nettoyer les endroits que tous les robots ignorent.

Et pour ça, MOVA introduit une innovation assez impressionnante avec son système MaxiReachX™.

Concrètement, on retrouve une serpillière extensible jusqu’à 16 cm capable d’aller sous les meubles et le long des murs, ainsi qu’une brosse latérale extensible de 12 cm pour atteindre les coins et recoins. Le robot est même capable de se faufiler dans des espaces extrêmement étroits, jusqu’à 3,8 cm.

Sur le papier, c’est exactement le type d’innovation qu’on attend depuis des années sur les robots aspirateurs. Parce qu’aujourd’hui, même les meilleurs modèles laissent toujours des zones oubliées.

Mais ce n’est pas tout. Le V70 Ultra Complete embarque également une puissance d’aspiration de 40 000 Pa, une détection de plus de 300 objets pour optimiser ses déplacements, ainsi qu’une capacité à franchir des obstacles jusqu’à 9 cm. Son autonomie est également améliorée avec une recharge 30 % plus rapide que la génération précédente.

Un point que j’apprécie particulièrement, c’est le système de collecte sans sac EcoCyclone™, capable de fonctionner jusqu’à 100 jours sans intervention. Un vrai plus pour limiter l’entretien et réduire les déchets.

Z70 Ultra Roller Complete : un nettoyage à l’eau vraiment intelligent

Autre annonce importante, le Z70 Ultra Roller Complete vient corriger un problème bien connu des robots laveurs : l’utilisation d’eau sale pendant le nettoyage.

Ici, MOVA mise sur un système de circulation d’eau propre sous pression. Cela permet d’obtenir un nettoyage plus homogène et plus efficace, notamment sur les grandes surfaces.

Le robot améliore également la couverture des bords et des coins grâce à une structure optimisée, tout en offrant une meilleure capacité de franchissement d’obstacles. L’autonomie progresse de 30 %, tandis que la puissance d’aspiration atteint 36 000 Pa. Une pression descendante de 18 N vient compléter l’ensemble pour assurer un nettoyage plus en profondeur.

On sent que MOVA cherche à proposer une alternative sérieuse aux modèles premium du marché, avec une approche plus propre et plus efficace du lavage des sols.

Rover X10 : la piscine devient autonome

MOVA ne s’arrête pas à l’intérieur de la maison. Avec le Rover X10, la marque s’attaque directement à l’entretien des piscines.

Le robot est capable de gérer plusieurs tâches en totale autonomie : nettoyage de la surface, des parois, du fond, de la ligne d’eau, mais aussi des escaliers et des zones difficiles d’accès.

Avec une capacité de traitement de 38 000 litres par heure et un système de cartographie 360°, le Rover X10 promet une gestion complète de la piscine sans effort.

C’est typiquement le genre de produit qui peut transformer une corvée en tâche totalement automatisée, et clairement, ça peut faire la différence pour de nombreux utilisateurs.

LumeGret : vers une maison énergétiquement autonome

C’est probablement l’annonce la plus stratégique. Avec LumeGret, MOVA entre sur le marché de l’énergie avec une approche accessible.

Le système se veut simple à installer, sans intervention complexe : une prise électrique standard suffit, et l’installation peut être réalisée en une trentaine de minutes.

Deux modèles sont proposés, avec des capacités allant jusqu’à 20 kWh. L’ensemble est pilotable via une application mobile et intègre des fonctionnalités avancées comme l’optimisation de la consommation grâce à l’intelligence artificielle, la gestion bidirectionnelle de l’énergie ou encore la recharge de véhicules électriques.

MOVA ne cherche pas seulement à améliorer le confort, mais aussi à répondre aux enjeux énergétiques actuels avec une solution flexible et évolutive.

Palette 300 : la surprise orientée création

C’est sans doute le produit le plus inattendu de cette annonce. Avec la Palette 300, MOVA s’aventure dans le domaine de la création avec une imprimante 3D très ambitieuse.

On retrouve une compatibilité avec 12 matériaux et jusqu’à 36 couleurs, une vitesse d’impression de 800 mm/s et une précision de ±0,02 mm. Le système OmniElement™ permet de changer automatiquement les buses, tandis que les capteurs et caméras intégrés assurent un suivi en temps réel.

Avec ce produit, MOVA ne se contente plus d’automatiser les tâches du quotidien. La marque veut aussi permettre aux utilisateurs de créer leurs propres objets, ce qui marque une évolution intéressante de son positionnement.

Disponibilité

Le V70 Ultra Complete sera disponible en Europe à partir de mai 2026. Les autres produits de la gamme seront lancés progressivement au cours du deuxième trimestre.

Mon verdict sur le nouvel écosystème Mova

Avec cette nouvelle gamme, MOVA envoie un message très clair : la marque ne veut plus être un simple acteur du nettoyage robotisé.

Elle ambitionne de devenir un pilier de la maison intelligente, avec une approche globale qui mêle automatisation, énergie, création et écosystème connecté.

Ce qui me marque le plus, c’est la cohérence de l’ensemble. Chaque produit répond à une problématique précise, tout en s’intégrant dans une vision plus large.

Reste maintenant à voir si les promesses seront tenues en conditions réelles. Mais sur le papier, MOVA vient clairement jouer dans la cour des grands.