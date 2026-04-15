Test – iGPSPORT VeRun : une montre pour la course à pied à prix attractif

L’outsider chinois iGPSPORT débarque sur le marché du running avec la Verun. Équipée d’un écran AMOLED et des dernières innovations, elle entend bien bousculer les standards établis par Garmin. Le pari est-il réussi ? La réponse dans notre test complet !

Notre avis en bref sur la iGPSORT VeRun

La iGPSPORT VeRun est une excellente surprise qui bouscule le marché avec un rapport prestations/prix imbattable à moins de 220 €. Légère, endurante et dotée d’un écran de qualité, elle offre aux coureurs des métriques que l’on ne trouve habituellement que sur des modèles bien plus onéreux.

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Qui est iGPSPORT ?

C’est une première pour Le Café du Geek : nous testons enfin un produit de la marque chinoise iGPSPORT. Depuis quelques années, elle prend de l’ampleur dans le monde du cyclisme grâce à ses compteurs de vélo accessibles, distribuées par des plateformes comme AliExpress. Aujourd’hui, la marque change de braquet et monte en gamme : elle se développe en Europe et est maintenant présente sur Amazon.

Après le lancement récent du Binavi Air, visant directement à concurrencer le ténor Garmin et son Edge 540, iGPSPORT renforce sa crédibilité en devenant sponsor de l’équipe Groupama-FDJ. Avec la Verun, la marque franchit une nouvelle étape de son expansion : il s’agit en effet de sa toute première montre connectée.

Déballage et présentation de la montre VeRun

Dès l’ouverture, l’expérience est convaincante. La montre arrive dans un packaging classique et comparable aux plus grandes marques.

À l’intérieur, iGPSPORT va à l’essentiel. On y retrouve de la documentation, ainsi que le nécessaire pour la recharge. Ici, la marque fait un choix technique intéressant : un support magnétique qui se connecte via USB-C. Contrairement à beaucoup de concurrents qui imposent un câble propriétaire d’un seul bloc, ici le socle est indépendant. C’est un excellent point pour la mobilité : en voyage, il suffit de prendre le petit socle et d’utiliser n’importe quel câble USB-C.

Côté design, la VeRun possède un boîtier de 45 mm qui reste imposant au poignet. L’épaisseur est de 12,3 mm et 14 mm en comptant le capteur optique. À titre de comparaison, les dimensions sont un peu plus petites que la Garmin Forerunner 570, que nous avions testée récemment. L’élément central est son bel écran AMOLED de 1,32 pouce, protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3 pour une résistance accrue aux rayures. La finition globale inspire confiance : le pourtour est conçu dans un plastique mat de bonne facture, un choix judicieux qui devrait absorber les chocs sans marquer prématurément.

En plus de l’écran tactile, les commandes reposent sur trois boutons physiques, tous positionnés sur le flanc droit du boîtier. Le bouton central se distingue par sa molette rotative, qui n’est pas crantée. Enfin, si la montre est livrée de série avec un bracelet en silicone de 22 mm. iGPSPORT laisse la possibilité d’en changer : il sera tout à fait possible de l’équiper de bracelets en nylon, vendus séparément, ou tout autre bracelet de montre standard de 22 mm.

Utilisation au quotidien : un logiciel bien réfléchi

Dès le premier démarrage, la iGPSPORT VeRun confirme sa qualité perçue. Les bordures qui entourent l’écran AMOLED sont relativement fines, les couleurs de l’écran sont vives et les contrastes profonds, combinés à une luminosité maximale de 1500 nits permettant une bonne lisibilité.

Côté logiciel, la réactivité est au rendez-vous. Si l’on pouvait craindre un OS rudimentaire face aux mastodontes comme Garmin, la réalité est tout autre. L’interface est franchement bien pensée et l’expérience utilisateur est cohérente. Un point notable pour une marque internationale : les traductions françaises sont correctes, évitant les approximations « farfelues » que l’on retrouve parfois chez certains concurrents. L’ensemble dégage un sérieux rassurant.

Au quotidien, la légèreté du boîtier se fait oublier, mais la montre n’oublie pas d’être complète. La personnalisation est bien présente, permettant de choisir entre différents cadrans et d’organiser les widgets selon vos priorités. La fonction Always-On est bien entendu de la partie pour garder l’heure toujours visible.

En ce qui concerne le suivi de la santé au quotidien, la VeRun suit toutes les métriques que l’on attend d’une montre connectée en 2026 : fréquence cardiaque, oxygène sanguin, sommeil, stress, variabilité de la fréquence cardiaque. Toutes les données sont cohérentes et ont été comparées à une montre Garmin, sans écart notable.

Côté connectivité, le support du Bluetooth 5.2 et de l’ANT+, garantissant une compatibilité totale avec des capteurs externes (ceintures ou brassard cardio, capteurs de cadence ou de puissance).

La course à pied : le terrain de jeu de la iGPSPORT VeRun

Pour ce test, la VeRun n’a pas été ménagée. Je l’ai portée pendant plus d’un mois, couvrant environ 200 km de course à pied, mais aussi lors de sorties vélo, de randonnées et même d’un raid multisports intense de plus de six heures. Pour juger de sa fiabilité, elle a passé tout ce temps à mon poignet gauche, tandis que ma fidèle Garmin Forerunner occupait le droit à des fins de comparaison.

La première surprise, vient du capteur de fréquence cardiaque. Il s’est révélé bien plus réactif que celui de ma « vieillissante » Garmin, captant les variations de rythme beaucoup plus rapidement, sans donnée incohérante. Le GPS double bande met toujours moins de 10 secondes à accrocher les satellites. L’affichage des données est également une réussite : la personnalisation des écrans est intuitive et permet même d’afficher des graphiques en temps réel. On notera toutefois un petit bémol ergonomique : la taille des caractères n’occupe parfois pas assez l’espace disponible sur ce grand écran, ce qui est un peu dommage compte tenu de la surface disponible.

Côté navigation, la VeRun propose un suivi d’itinéraire de type suivi de trace, sans fond de carte. Si les puristes de l’outdoor pourraient tiquer, c’est un choix tout à fait acceptable pour une montre à ce tarif.

Là où iGPSPORT frappe fort, c’est sur la profondeur des données d’analyse de course. La montre intègre nativement des mesures telles que l’oscillation verticale, le temps de contact au sol, la cadence ou encore la longueur de la foulée. C’est un argument de poids quand on sait que chez la concurrence, et notamment chez Garmin, ces métriques de dynamique de course sont souvent réservées aux modèles les plus haut de gamme.

Mais aussi pour d’autres sports

Bien évidemment, la montre ne s’arrête pas au running et fonctionne pour tous les autres sports. Il est également possible de l’intégrer à l’écosystème iGPLink pour diffuser la fréquence cardiaque à son compteur BiNavi. Seul bémol à signaler : bien que la montre embarque 8 Go de mémoire interne, elle n’est pas capable de stocker de la musique et de servir de lecteur MP3 pour la diffuser en Bluetooth à un casque.

Application iGPSPORT

Pour piloter la VeRun, tout se passe sur l’application iGPSPORT. Globalement, l’expérience est positive : l’application est plutôt complète et permet de retrouver l’ensemble de ses analyses de manière claire. On notera toutefois que la finition logicielle n’est pas encore parfaite : si l’interface est globalement en français, certaines sections restent en anglais, un détail qui trahit la jeunesse du produit sur notre marché.

L’un des points forts de l’application réside dans son ouverture. La connexion avec des plateformes tierces comme Strava ou Komoot est très simple. Pour ma part, l’application me sert avant tout de relais : une fois l’activité terminée, les données se synchronisent directement vers Strava.

Enfin, concernant la navigation, si l’outil de création de parcours intégré à l’application manque encore de souplesse, iGPSPORT rend l’importation de traces GPX externe très facile. Vous pouvez donc préparer vos itinéraires sur votre plateforme préférée et les basculer sur la montre sans encombre.

Charge et autonomie

Sur le papier, iGPSPORT annonce des chiffres ambitieux pour sa VeRun : jusqu’à 14 jours en usage quotidien et 23 heures en mode sport avec le GPS double fréquence activé au maximum de ses capacités. Mais qu’en est-il dans la réalité d’un sportif actif ?

Après ce mois de test intensif, les résultats sont très satisfaisants. Avec une utilisation comprenant plusieurs heures de sport par semaine et l’ensemble des fonctionnalités de suivi activées, la montre tient environ une semaine sans passer par la case recharge.

J’ai poussé la montre dans ses retranchements en configurant systématiquement la précision GPS maximale et en extrapolant la perte de batterie relevée sur ces sorties, la VeRun confirme ses prétentions techniques : on peut légitimement espérer dépasser les 20 heures d’activité continue. C’est une performance solide qui permet d’envisager sereinement des sorties longues, des trails ou des épreuves d’endurance.

Côté recharge, le système de socle magnétique USB-C mentionné plus haut permet une recharge rapide en un peu plus d’une heure.

Conclusion

Le bilan de ce test est sans appel : pour 220 €, la iGPSPORT VeRun est une excellente surprise. Pour ce tarif, il est rare de trouver une montre capable de combiner un écran AMOLED d’une telle qualité et des métriques de course aussi avancées (oscillation verticale, temps de contact au sol) que l’on ne retrouve habituellement que sur des modèles bien plus onéreux.

Certes, l’écosystème logiciel a encore quelques marges de progression, notamment sur la traduction. Cependant, la qualité et la fiabilité de l’ensemble en font une alternative plus que crédible aux ténors du secteur.

Si vous cherchez une montre de sport complète, endurante et performante sans vous ruiner, la VeRun s’impose comme un choix particulièrement rationnel. iGPSPORT prouve qu’il ne faut plus seulement compter sur eux pour le vélo, mais aussi désormais pour la course à pied. Vous pouvez la retrouver sur le site d’iGPSPORT ou sur Amazon, en coloris noir ou blanc.

Produit disponible sur iGPSPORT VeRun Montre Connectée Sport, 1,32" AMOLED Entrainement Coach Navigation Hors Ligne Autonomie 14 Jours GPS Double Fréquence Étanche Ultralégère Montre Running

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