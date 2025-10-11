Test – Garmin Forerunner 570 : la montre de référence pour la course à pied

Au printemps 2025, Garmin a dévoilé sa nouvelle Forerunner 570, une montre connectée multisport orientée vers la course à pied. Successeure directe de la 265, elle hérite d’un écran AMOLED et de fonctionnalités toujours plus poussées. Malheureusement, la cartographie reste toujours aux abonnés absents, tandis que le prix a encore grimpé.

Après deux mois d’utilisation intensive, nous pouvons répondre à cette question : la 570 mérite-t-elle vraiment sa place sur votre poignet ? Réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur la Garmin Forerunner 570

Avec la Forerunner 570, Garmin reste fidèle à sa réputation en livrant une excellente montre, aussi bien pour les amateurs que pour les coureurs confirmés. L’écran AMOLED est superbe, l’autonomie solide et la précision du GPS en multibande irréprochable. En revanche, l’absence de cartographie, réservée à la Forerunner 970, est difficilement acceptable, surtout quand on voit le prix grimper à 549 €.

Présentation

La gamme Forerunner 200 incarne historiquement le milieu de gamme chez Garmin. Après les 235, 245 (toujours utilisée de notre côté), puis les 255 et 265, voici la 570. Comme son nom ne l’indique pas, elle succède bien à la 265. Dans l’écosystème actuel, elle se positionne entre l’entrée de gamme, porté par la Forerunner 165, et le haut de gamme Forerunner 970.

Côté pratique, Garmin simplifie enfin sa gamme : finies les versions « Music » distinctes. Désormais, la 570 intègre d’office 8 Go de stockage pour emporter ses MP3 ou ses playlists des plateformes de streaming musical. Elle est déclinée en deux tailles de boîtier, 42 mm et 47 mm. Pour notre test, nous avons reçu une version 47 mm, de couleur noire.

Déballage et prise en main

Pas de surprise à l’ouverture de la boîte : Garmin conserve son packaging classique, sobre et efficace. À l’intérieur, on retrouve la Forerunner 570, son câble de charge USB-C vers le port propriétaire de Garmin, ainsi que la documentation classique. La montre arbore les cinq boutons physiques emblématiques de la marque et un bracelet en silicone interchangeable. Un soin tout particulier a été apporté sur la finition du boitier. En effet, avec sa lunette en aluminium au lieu du plastique, la Forerunner 570 gagne en élégance et en résistance, tout en conservant un poids raisonnable (50 g).

Dès le premier allumage, l’écran AMOLED saute aux yeux : plus lumineux que jamais, il occupe presque toute la surface du cadran, avec des bordures réduites au minimum. Une évolution bienvenue pour une lisibilité optimale, même en plein soleil. On note aussi une refonte complète du système d’exploitation, mais nous y reviendrons.

Utilisation au quotidien : un OS épuré, mais fermé

Comme pour toutes ses montres, Garmin utilise son système d’exploitation maison. Pas de Wear OS ici : l’expérience est 100 % propriétaire, pensée avant tout pour le sport. L’expérience peut être déroutante au début, mais on s’y habitue vite. Les notifications basiques sont bien là, mais inutile d’espérer une montre polyvalente comme une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch. L’application Garmin Connect permettra de retrouver toutes ses données de santé et effectuer quelques réglages, même si l’immense majorité peut se faire directement depuis la montre. Pour les habitués de la marque, les cinq boutons suffiront pour naviguer, mais le tactile peut s’avérer parfois pratique.

L’écran AMOLED se révèle un vrai plaisir au quotidien, surtout avec le mode always-on activé. Pour personnaliser l’expérience, la boutique Connect IQ propose des applications et des cadrans supplémentaires, mais sans la liberté d’un écosystème ouvert. On peut y retrouver des cadrans un peu plus classiques que ceux proposés par défaut, comme ce « Milwatch » qui nous plait beaucoup.

Côté santé, le capteur Elevate V5 de dernière génération assure un suivi précis de la fréquence cardiaque, de la SpO₂ et même de la variabilité cardiaque (VFC). En revanche, contrairement à la Forerunner 970, pas d’ECG à l’horizon. La connexion se limite au Bluetooth et au Wifi : sans s-SIM, il est impossible de communiquer si son smartphone ne se trouve pas à proximité. La synchronisation avec le smartphone reste fluide, sans bug rencontré. L’OS maison de Garmin propose une approche minimaliste, mais efficace, à condition d’accepter ses limites.

Utilisation sportive : le terrain de jeu de la Forerunner 570

Sur le terrain, la Forerunner 570 confirme ses promesses et ne déçoit pas. Le GPS multibande offre une précision redoutable, même en milieu urbain ou en forêt. Plusieurs modes permettent d’optimiser l’autonomie, mais on privilégie le multibande pour des données fiables, quitte à sacrifier un peu de batterie. La mesure de fréquence cardiaque au poignet s’avère bien plus stable que sur les anciennes générations, même si elle reste moins précise qu’une ceinture thoracique.

Pour la musique, la connexion Bluetooth avec des écouteurs fonctionne sans accroc. En revanche, on s’interroge sur l’utilité du micro et du haut-parleur : le bip des générations précédentes suffisait pour marquer les tours ou les intervalles, et sans e-SIM, impossible de passer des appels sans son smartphone à proximité.

Nous l’avons testée de manière intensive pendant deux mois. Avec plus de 500 km de course à pied, 500 km de vélo et plusieurs randonnées passés à notre poignet, la montre a prouvé sa robustesse. L’écran OLED de 47 mm, quoiqu’un peu imposant sur les petits poignets, se révèle idéal pour afficher plusieurs champs de données en un clin d’œil. La luminosité est impeccable, même en plein soleil. Le tactile, désactivé par défaut pendant les activités pour éviter les manipulations involontaires, est effectivement peu utile : les cinq boutons physiques suffisent amplement et répondent parfaitement.

Lors d’activités, nous avons noté un léger ralentissement du système lors du changement d’écran de données. Rien de bloquant, mais le défilement manque parfois de fluidité, en particulier lorsque l’on est en train de suivre une trace GPX. Pour rappel, il n’y a pas de cartographie intégrée : il faudra se contenter de suivre une ligne d’un parcours initialement créé et importé depuis Garmin Connect.

Charge et autonomie

Difficile d’évaluer précisément l’autonomie réelle de la montre au quotidien, tant celle-ci dépend du type d’usage. Entre les activités sportives avec le GPS, le suivi ou non de la fréquence cardiaque ou du sommeil et les notifications, la consommation varie beaucoup. Garmin annonce jusqu’à 11 jours d’autonomie pour cette version 47 mm. Dans la pratique, nous n’avons pas dépassé une semaine, en étant plutôt autour de 3 jours en la portant continuellement avec toutes les données de santé activées. Cependant, en limitant certaines fonctions et sans activité sportive, les 11 jours semblent atteignables. Quoi qu’il en soit, on reste sur un appareil que l’on rechargera une à deux fois par semaine, ce qui reste très confortable face aux montres connectées classiques qu’il faut brancher quotidiennement.

Lors de nos tests en course à pied, sur des sorties longues de 2 h 30, sans aucune optimisation (luminosité au maximum, écran toujours allumé, Bluetooth actif pour la musique, GPS multibandes), la montre a consommé environ 30 % de batterie. De quoi estimer une autonomie totale autour de 9 heures, un chiffre cohérent avec les 8 heures annoncées par Garmin.

Le test le plus exigeant a été une randonnée de 63 km étalée sur plus de 14 heures d’activité. Dans cette configuration plus économe (écran éteint par défaut, GPS seul, pas de Bluetooth), la montre a terminé avec 30 % de batterie restante. Garmin promet jusqu’à 18 heures d’autonomie dans ce mode, une estimation qui semble tout à fait réaliste au vu de notre expérience.

En ce qui concerne la recharge, elle s’effectue grâce au connecteur propriétaire placé sous le boitier et prendra approximativement une heure.

Conclusion

Avec la Forerunner 570, Garmin propose une évolution plus qu’une révolution. La marque perfectionne une recette déjà bien maîtrisée : un écran AMOLED superbe, un GPS d’une précision redoutable et une autonomie toujours confortable. L’expérience est fluide, la montre réactive et agréable à porter, même sur de longues sessions sportives.

Mais à 549 €, on pouvait en attendre un peu plus. L’absence persistante de cartographie intégrée fait tache sur un produit aussi orienté outdoor, d’autant que la concurrence commence à proposer ce type de fonction dans cette gamme de prix.

La Forerunner 570 reste cependant une montre de sport exemplaire, pensée avant tout pour les coureurs exigeants qui privilégient la fiabilité, la précision et la simplicité d’usage. Si vous recherchez une montre taillée pour la performance, c’est un excellent choix. Si vous espériez un compagnon plus polyvalent, il faudrait sans doute regarder du côté des modèles plus haut de gamme.

Disponible en 42 et 47 mm en différents coloris pour un prix de 549 euros hors promotions, vous pouvez la retrouver sur le site de Garmin ou sur Amazon.

