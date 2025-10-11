Révolutionnaire : HONOR Magic V5, la puissance IA qui sublime vos photos et votre productivité

La marque HONOR continue son ascension fulgurante dans l’univers des smartphones intelligents. En collaboration avec Qualcomm Technologies, HONOR annonce l’arrivée du très attendu HONOR Magic V5. Ce nouvel appareil pliable promet de bousculer le marché une fois de plus. Il allie design futuriste, puissance IA et outils dédiés à la productivité.

Le plein de puissance et d’IA grâce à Qualcomm

Le HONOR Magic V5 embarque la toute nouvelle plateforme mobile Snapdragon® 8 Elite. Grâce à elle, le flagship affiche un design ultra-fin et des performances hors du commun. L’intégration étroite avec les technologies IA de HONOR et les services Google permet de repousser les frontières de ce que l’on attend d’un smartphone pliable.

James Li, PDG de HONOR, l’affirme : cette alliance stratégique avec Qualcomm vise clairement la pole position sur le terrain de l’IA agentique. De son côté, Chris Patrick de Qualcomm, salue l’audace de HONOR qui place encore la barre plus haut en matière d’imagerie et de productivité mobile.

Un appareil photo taillé pour l’exploit

Ce nouveau modèle mise beaucoup sur l’excellence photographique. Grâce à la technologie AI Falcon Camera et aux composants Qualcomm Spectra™ ISP, le HONOR Magic V5 garantit des images bluffantes en toutes circonstances. Son téléobjectif périscopique de 64 MP offre un zoom optique 3x et un zoom numérique 100x. L’appareil principal de 50 MP excelle, quant à lui, dans les conditions de faible luminosité.

Les algorithmes propriétaires de HONOR et l’architecture Hexagon™ NPU assurent des photos toujours nettes, que ce soit pour du portrait de nuit ou des clichés à distance. Les férus de photo mobile vont clairement se régaler.

La productivité boostée par l’IA

Au cœur du Magic V5, l’IA facilite la vie des utilisateurs. Les traductions d’appels sont instantanées et la rédaction des messages est optimisée. L’assistant Google Gemini préinstallé rend l’expérience fluide et intelligente. De plus, la fonction Multi-Flex 4 autorise même l’usage simultané de trois applications sur la grande dalle interne de 7,95 pouces.

En somme, organiser ses voyages, gérer ses réunions ou collaborer par visioconférence devient un jeu d’enfant. À cela s’ajoutent des avancées notables côté rapidité et sécurité, avec le traitement local des données et des gains d’efficacité salués par la conférence Interspeech.

Une ère nouvelle pour le smartphone pliable

Alimenté par le processeur Qualcomm Oryon™ et le nouveau GPU Adreno™, le HONOR Magic V5 promet également des sessions de jeu ultra-fluides et des images toujours plus immersives. Son arrivée en Europe le 28 août 2025 pourrait bien marquer le début d’une ère nouvelle pour les smartphones pliables.

HONOR et Qualcomm semblent bien décidés à façonner le futur du mobile. Et vous, que pensez-vous de cette alliance IA et de ces innovations sur le prochain Magic V5 ? N’hésitez pas à partager votre avis en commentaire ou à repartager l’info autour de vous !