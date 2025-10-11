AhP-Tech : une percée positive pour la sécurité quantique mondiale

L’informatique quantique s’impose comme la nouvelle frontière de la sécurité digitale. AhP-Tech, pionnier taïwanais du secteur, marque les esprits lors du City Quantum & AI Summit 2025 à Londres. Entre nouvelles menaces et innovations, l’entreprise dévoile ses solutions pour protéger les entreprises et relever les défis de demain.

AhP-Tech s’illustre au sommet City Quantum & AI de Londres

Le sommet annuel City Quantum & AI à Londres attire chaque année de nombreux experts mondiaux. Pour son cinquième anniversaire, l’événement a mis en avant AhP-Tech, seule entreprise d’informatique quantique invitée depuis Taïwan. Son président, Acharya « Shi Zhan-Ah », a activement participé aux débats. Il a apporté son expertise sur la résilience des infrastructures face aux nouvelles menaces.

AhP-Tech a aussi co-écrit un chapitre du livre blanc du sommet. L’entreprise y détaille l’importance de la collaboration internationale et des plateformes cloud sécurisées.

Une architecture de sécurité quantique contre les menaces émergentes

Face aux risques engendrés par l’IA et l’informatique quantique, AhP-Tech propose une nouvelle architecture de sécurité pour les entreprises mondiales. Cette solution hybride intègre des normes PQC et des technologies brevetées de résistance quantique.

Grâce à leur plateforme cloud (AQCCP), ils anticipent l’évolution des menaces et offrent une transformation technique adaptée. Des solutions sont également fournies pour renforcer les chaînes d’approvisionnement et garantir une sécurité de bout en bout.

Des avancées technologiques pour une résilience accrue

AhP-Tech ne se contente pas du cloud. L’entreprise avance aussi dans le développement de modules physiques. Elle a créé une véritable source d’entropie physique aléatoire basée sur la photonique, unique sur le marché asiatique.

Plus concrètement, la société a validé sa bibliothèque Ah-Crypto auprès du NIST. Elle y introduit des solutions pour améliorer l’existant, comme les algorithmes RSA et ECDH, et met en place une sécurisation avancée des clés grâce à la directive NIST SP800-227.

En résumé, AhP-Tech consolide sa place en leader de la sécurité quantique à l’échelle mondiale. Grâce à ses innovations et à sa participation active aux rencontres internationales, la société offre une vision ambitieuse et sécurisée pour l’avenir. Il est donc essentiel de suivre de près ses prochaines avancées dans un secteur en pleine mutation.

