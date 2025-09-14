Apple Watch Series 11 : la montre connectée qui révolutionne la santé et le quotidien

Apple vient de dévoiler sa nouvelle montre connectée, l’Apple Watch Series 11, disponible dès le 19 septembre. Plus fine, plus résistante et plus intelligente, elle s’impose comme un véritable assistant santé au poignet. Grâce à ses capteurs avancés et ses fonctions inédites, elle promet une expérience plus complète, plus fluide et plus personnalisée. Voici ce qu’il faut retenir de cette nouvelle génération.

L’Apple Watch Series 11 mise sur des fonctionnalités de santé et le bien-être

La grande nouveauté de la Series 11, c’est la détection préventive de l’hypertension. Grâce à un capteur optique et un algorithme d’apprentissage automatique, la montre peut analyser les réactions des vaisseaux sanguins. Elle peut ainsi alerter l’utilisateur en cas de pression artérielle élevée chronique. Cette fonctionnalité, en cours d’approbation réglementaire, pourrait devenir un outil précieux pour anticiper les risques cardiovasculaires.

Autre avancée notable : le Score de sommeil. Chaque nuit, la montre analyse la durée, les phases et les interruptions du sommeil pour attribuer un score personnalisé. L’objectif est d’aider l’utilisateur à mieux comprendre son sommeil et à améliorer la qualité de son repos. En complément, la Series 11 peut détecter les signes d’apnée du sommeil et suivre les cycles menstruels avec une estimation de l’ovulation basée sur la température corporelle.

Design affiné, autonomie renforcée et connectivité 5G

Côté design, Apple propose sa montre la plus fine à ce jour, avec un boîtier agréable à porter jour et nuit. L’écran Ion-X est deux fois plus résistant aux rayures que celui de la Series 10, et la montre est certifiée WR50 et IP6X, ce qui la rend étanche jusqu’à 50 mètres et totalement résistante à la poussière. Elle est disponible en sept finitions, dont un élégant aluminium gris sidéral.

La Series 11 offre jusqu’à 24 heures d’autonomie en usage normal, et peut récupérer 8 heures d’énergie en seulement 15 minutes de charge. Elle intègre désormais la 5G, permettant des téléchargements plus rapides et une meilleure couverture réseau. Même sans iPhone à proximité, elle permet de passer des appels, envoyer des messages, écouter de la musique et utiliser Apple Pay.