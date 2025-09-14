iPhone Air : Apple dévoile son smartphone le plus fin et le plus puissant

Apple vient de présenter l’iPhone Air, un nouveau modèle qui marque un tournant dans le design et les performances mobiles. Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, ce smartphone allie finesse extrême, robustesse en titane et puissance professionnelle. Pensé pour les utilisateurs exigeants, il intègre les dernières innovations en matière de photo, d’autonomie et de connectivité. Disponible en quatre coloris, il sera lancé le 19 septembre, avec des précommandes ouvertes dès le 12.

Un design révolutionnaire pour une expérience haut de gamme

L’iPhone Air se distingue par son boîtier en titane Grade 5, à la fois léger et très résistant. Sa face avant et son dos sont protégés par le nouveau Ceramic Shield 2, trois fois plus résistant aux rayures que les modèles précédents. Ce choix de matériaux permet à Apple de proposer un smartphone plus durable, tout en conservant une esthétique élégante et épurée.

L’écran Super Retina XDR de 6,5 pouces offre une fluidité remarquable grâce à la technologie ProMotion jusqu’à 120 Hz. Il reste lisible même en plein soleil grâce à une luminosité de 3 000 nits. Le bouton Action, intégré au châssis, permet d’accéder rapidement à des fonctions comme l’appareil photo ou la commande vocale. Ce design repensé optimise aussi l’espace interne pour accueillir une batterie plus performante.

L’iPhone Air promet des performances photo et vidéo dignes des professionnels

L’iPhone Air embarque une caméra principale Fusion de 48 MP, capable de capturer des images en haute résolution avec une grande précision des couleurs. Elle intègre un système de stabilisation optique avancé et un téléobjectif 2x de qualité optique. Grâce au Photonic Engine, les photos en basse lumière sont plus nettes et plus détaillées.

La caméra avant Center Stage de 18 MP introduit un capteur carré inédit, idéal pour les selfies et les appels vidéo. Elle permet de filmer en 4K HDR avec une stabilisation renforcée. La fonction Double capture, qui utilise simultanément les caméras avant et arrière, ouvre de nouvelles possibilités créatives. L’iPhone Air devient ainsi un outil complet pour les créateurs de contenu, les passionnés de photo et les utilisateurs en quête de qualité.