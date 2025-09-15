L’iPhone 16 est désormais limité à une seule version 128 Go

Alors que l’iPhone 17 vient d’être présenté, Apple revoit discrètement son catalogue en supprimant plusieurs configurations de l’iPhone 16. Le modèle standard ne sera plus disponible qu’en une seule version de 128 Go, à un prix de 869 euros. Apparemment, cette décision vise à simplifier l’offre et à encourager les utilisateurs à se tourner vers les nouveaux modèles.

Une stratégie marketing pour pousser vers l’iPhone 17

Apple ne propose plus qu’un seul iPhone 16 standard, avec 128 Go de stockage. Ce choix n’est pas anodin. En effet, tous les modèles d’iPhone 17, y compris l’iPhone Air, commencent désormais à 256 Go. En limitant l’iPhone 16 à une capacité inférieure, Apple évite toute confusion dans son catalogue et incite les clients à monter en gamme. Ceux qui souhaitent plus d’espace devront se tourner vers l’iPhone 17 ou vers l’iPhone 16 Plus, qui conserve une version 256 Go.

Cette simplification permet aussi à Apple de mieux gérer sa production et ses stocks. Moins de références signifie une logistique plus fluide et une offre plus lisible pour les consommateurs. Mais l’objectif principal reste commercial : faire du 256 Go la nouvelle norme pour les smartphones haut de gamme. En réduisant les options sur les anciens modèles, Apple renforce l’attractivité de sa dernière génération.

L’iPhone 16, une porte d’entrée plus abordable mais limitée

Avec un prix de 869 euros pour 128 Go, l’iPhone 16 reste une option accessible pour entrer dans l’univers Apple. Il conserve les performances solides de la génération précédente, mais son stockage limité pourrait vite devenir contraignant pour les utilisateurs actifs. Les photos, vidéos, applications et mises à jour prennent effectivement de plus en plus de place. Par conséquent, les 128 Go peuvent rapidement être saturés.

Les précommandes pour l’iPhone 17 ouvrent ce vendredi 12 septembre, avec une disponibilité prévue le 19. En attendant, l’iPhone 16 joue le rôle de modèle d’entrée de gamme, mais son positionnement est désormais très ciblé. Ceux qui cherchent un smartphone Apple avec plus de mémoire devront donc accepter de payer plus ou de changer de modèle. Une transition qui confirme la volonté d’Apple de recentrer son offre autour de ses nouveautés.