iPhone 17 Air : encore plus fin que l’iPhone 16e ?

Cette année, tous les regards sont rivés sur deux smartphones qui se prétendent être ultra-fins : le Galaxy S25 Edge et l’iPhone 17 Air. En effet, Apple et Samsung se livrent actuellement concurrence sur le domaine de la finesse de leurs smartphones. En principe, le géant à la pomme croquée devrait présenter ce modèle lors de sa prochaine keynote de rentrée de Cupertino.

L’iPhone 17 Air battrait l’iPhone 16e et le Galaxy S25 Edge en termes de finesse

Justement, l’informateur Majin Bu a récemment publié plusieurs clichés de ce qui pourrait être une copie factice de l’iPhone 17 Air. Sur les photos, Majin Bu tient le modèle Air factice aux côtés du dernier-né d’Apple, l’iPhone 16e. Pour information, ce dernier modèle présente une épaisseur de 7.8 mm. Néanmoins, il semblerait que ce nouvel iPhone à venir atteigne un nouveau record de finesse, avec seulement 5.4 mm d’épaisseur. D’ailleurs, l’iPhone 17 Air battrait également le Galaxy S25 Edge dont l’épaisseur est de 5.84 mm.

iPhone 17 Air and iPhone 16e in comparison pic.twitter.com/vt5BqO3KSw — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 8, 2025

Apple abandonne les courbes pour adopter le design des Google Pixel ?

Par ailleurs, il semblerait que ces mesures soient prises au niveau le plus fin du téléphone. Néanmoins, il ne faut pas oublier le module photo arrière de ce modèle Air. Justement, les photos semblent indiquer qu’Apple a effectivement changé le design de ses smartphones sur l’iPhone 17. Plus précisément, le fabricant aurait fait une croix sur les courbes pour rapprocher le design de ses smartphones des Google Pixel.

iPhone 17 Air pic.twitter.com/SxMfuL9WWj — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 7, 2025

En tout cas, en adoptant un module photo horizontal, il ne devrait plus y avoir de ballotement lorsque l’on pose son iPhone.