Qobuz la plateforme Française certifiée Hi-Res

Depuis 2007, Qobuz, plateforme française de streaming et de téléchargement, s’impose comme un précurseur du son haute qualité. Son rayonnement s’étend aujourd’hui sur 26 pays, de l’Europe à l’Amérique, en passant par l’Asie. Les passionnés de musique trouvent sur Qobuz une richesse sonore inégalée, grâce à plus de 100 millions de titres en qualité Hi-Res.

Qobuz, une expérience musicale incomparable

Qobuz se démarque par son engagement en faveur d’une qualité sonore extraordinaire. Proposant un son sans compression au format FLAC 16-Bit 44kHz, la plateforme va encore plus loin avec l’audio en haute résolution 24 Bit jusqu’à 192 kHz. Ce souci de l’excellence attire les audiophiles les plus exigeants. Mais Qobuz va au-delà du simple streaming : elle offre aussi la possibilité d’acheter des albums et titres en haute résolution, un modèle avantageux pour les artistes.

Les utilisateurs bénéficient aussi d’un magazine riche en contenus éditoriaux signés par des experts. Avec plus de 500 000 articles, interviews et critiques, Qobuz offre une fenêtre exceptionnelle sur le monde de la musique. Elle propose aussi plus de 26 000 playlists pour satisfaire toutes les envies musicales.

Une exploration musicale unique

Qobuz propose deux fonctionnalités inédites : les Pages Labels et Récompenses. Les mélomanes peuvent plonger dans l’univers des maisons de disques, découvrir les nouveautés et explorer des catalogues d’une manière inédite. Les pages Labels permettent de suivre directement vos labels préférés et accéder facilement à leurs œuvres.

Certaines références mythiques y figurent, comme Blue Note pour le jazz ou Motown pour la soul. En parallèle, les pages Récompenses mettent à l’honneur des albums primés, offrant aux utilisateurs des perles musicales à découvrir.

Différents abonnements Qobuz

Qobuz propose ses abonnements en plusieurs versions pour répondre à tous les besoins, incluant l’offre Studio Étudiant à seulement 6 euros par mois. Les offres Solo, Duo, et Famille permettent une flexibilité totale. Celles et ceux qui souhaitent collectionner leurs albums préférés peuvent opter pour l’offre SUBLIME à tarif préférentiel.

En résumé, Qobuz décline ses offres en deux versions :

STUDIO, offre de streaming :

Solo : 14,99 € par mois (149.99€ annuel, soit l’équivalent de 12,49€ par mois) Duo (2 comptes) : 19,99 € par mois (210€ annuel) Famille (6 comptes) : 24,99 € par mois (249.99€ annuel) 1 mois d’essai gratuit.

SUBLIME , offre de streaming et de téléchargements à prix préférentiels, pour celles et ceux qui veulent collectionner leurs albums culte :

Solo à 199,99 € annuel (disponible également en offre Duo et Famille).

De plus, Qobuz propose depuis le 1er octobre l’offre “Studio Étudiant” à 6 euros par mois, destinée aux étudiants âgés de 18 à 25 ans.

Pour une immersion complète, Qobuz invite les parisiens dans la Bulle Acoustique de la Fnac pour une expérience sonore unique. Ne manquez pas cette occasion d’échanger avec un porte-parole de la marque. Qobuz transforme chaque écoute musicale en moment d’exception!