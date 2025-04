ChatGPT pourra bientôt se servir de tout ce que vous lui avez dit

OpenAI a récemment annoncé une mise à jour importante de son assistant intelligent. Sam Altman, le patron de l’entreprise, a annoncé une nouvelle fonctionnalité « passionnante » le 10 avril. Il s’agirait d’un nouveau réglage qui permet à l’assistant intelligent de relire l’intégralité des conversations que vous avez eues avec lui.

Une mémoire améliorée pour des conversations personnalisées ?

Le but de cette mise à jour serait que ChatGPT d’actualiser sa mémoire pour pouvoir se souvenir de tous les détails que vous avez racontés. Par exemple : votre métier, les dates importantes pour vous, vos problèmes au quotidien, vos goûts musicaux, etc. Fort de cette nouvelle capacité, ChatGPT ambitionne ainsi de devenir un super assistant, avec des connaissances personnalisées pour chaque utilisateur. Il pourra également répondre à des questions plus personnelles.

Pour rappel, OpenAI propose depuis février 2024 un système de mémoire dans ChatGPT. Ce service optionnel ne concernait que les nouvelles conversations. Cependant, il permet à l’outil de se souvenir des détails importants d’une conversation. Par exemple, si vous lui avez dit une fois le nom de votre chat, vous n’aurez pas besoin de le lui rappeler la prochaine fois. Et ChatGPT s’en souviendra à chaque fois que vous aurez une conversation concernant votre animal de compagnie.

Cette fonctionnalité de ChatGPT ne sera pas encore disponible en Europe

La mise à jour pousse ainsi cette fonctionnalité plus loin car elle prendra en compte toutes les conversations. Autrement dit, même celles d’avant 2024 pour les analyser par l’intelligence artificielle. Un nouveau bouton, dénommé « Connaissances internes » est d’ailleurs apparu. Il permettra à l’IA d’obtenir des réponses qui se basent uniquement sur sa propre base de données. Avec cela, il sera possible, par exemple, de demander à ChatGPT un récapitulatif de tous les derniers voyages qu’on a effectués.

Néanmoins, il semblerait que ce service ne soit pas disponible dans l’Union européenne au lancement, ainsi que dans plusieurs pays d’Europe. En effet, OpenAI doit se conformer aux impératifs européens sur la protection des données avant de pouvoir y lancer ce service. Par ailleurs, cette mémoire étendue se fait par activation manuelle. Les utilisateurs peuvent ainsi autoriser, refuser l’accès aux précédentes conversations ou même désactiver totalement la mémoire. Pour les utilisateurs qui veulent poser une question délicate mais sans que ChatGPT ne s’en souvienne, il y a les conversations éphémères, qui fonctionnent comme un mode de navigation privée.