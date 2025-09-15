TUTO – Comment installer une version récente de macOS sur un vieux Mac ?

Avec le temps, les anciens Mac deviennent souvent incompatibles avec les dernières versions de macOS. Pourtant, ces machines restent performantes pour de nombreuses tâches. De plus, il est possible de leur offrir une seconde vie en installant une version plus récente du système. Cela permet de bénéficier des dernières fonctionnalités, d’améliorer la sécurité et de prolonger la durée d’utilisation de votre ordinateur. Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment installer une version récente de macOS sur un vieux Mac, même si celui-ci n’est plus officiellement pris en charge par Apple.

Étape 1. Vérifier la compatibilité de votre Mac

Avant de commencer, il est essentiel de connaître le modèle exact de votre Mac. Vous pouvez le vérifier en cliquant sur le menu Apple, puis sur « À propos de ce Mac ». Cela vous indiquera l’année de fabrication et la version actuelle du système installé. Ces informations sont utiles pour savoir jusqu’à quelle version de macOS votre Mac peut être mis à jour officiellement.

Si votre Mac ne figure plus dans la liste des appareils compatibles avec les dernières versions, cela ne signifie pas que vous devez l’abandonner. En effet, il existe des solutions alternatives pour contourner cette limite. Des outils comme « OpenCore Legacy Patcher » permettent d’installer macOS Ventura ou Sonoma sur des modèles plus anciens, en adaptant le système aux spécificités de votre machine.

Étape 2. Préparer votre Mac avant l’installation

Avant de procéder à l’installation, il est recommandé de sauvegarder toutes vos données. Vous pouvez utiliser « Time Machine » ou un disque dur externe pour créer une copie complète de vos fichiers. Cela vous évitera toute perte en cas de problème pendant le processus. Une fois la sauvegarde effectuée, vous pouvez nettoyer votre Mac en supprimant les fichiers inutiles et en désinstallant les applications que vous n’utilisez plus.

Il est également conseillé de vérifier l’état du disque dur et de la mémoire. Si votre Mac est équipé d’un disque dur classique, le passage à un SSD peut considérablement améliorer ses performances. De même, ajouter de la RAM peut rendre le système plus fluide. Ces améliorations matérielles ne sont pas obligatoires. Néanmoins, elles peuvent rendre l’expérience plus agréable une fois le nouveau système installé.

Étape 3. Télécharger l’outil OpenCore Legacy Patcher

Pour installer une version récente de macOS sur un Mac non pris en charge, vous devez utiliser un outil comme OpenCore Legacy Patcher. Ce logiciel gratuit permet de créer un installateur personnalisé qui contourne les restrictions d’Apple. Vous pouvez le télécharger depuis le site officiel du projet, en veillant à choisir la version adaptée à votre système actuel.

Une fois le logiciel téléchargé, vous devez l’ouvrir et suivre les instructions à l’écran. L’outil vous guidera dans la création d’un installateur sur une clé USB, en sélectionnant la version de macOS que vous souhaitez installer. Ce processus peut prendre un certain temps, en fonction de la vitesse de votre connexion et de votre clé USB. Attention, il est important de ne pas interrompre cette étape.

Étape 4. Créer une clé USB d’installation

Lorsque l’installateur est prêt, vous devez formater votre clé USB en utilisant l’Utilitaire de disque sur votre Mac. Choisissez le format « Mac OS étendu (journalisé) » et nommez la clé de manière simple. Ensuite, vous pouvez copier l’installateur sur la clé en suivant les instructions fournies par OpenCore Legacy Patcher. Cette clé vous servira à démarrer votre Mac et à lancer l’installation du nouveau système.

Pour démarrer à partir de la clé USB, vous devez redémarrer votre Mac en maintenant la touche Option (Alt) enfoncée. Cela affichera les disques de démarrage disponibles. Sélectionnez votre clé USB, puis suivez les étapes d’installation comme vous le feriez avec un système officiel. L’interface est similaire à celle d’une installation classique de macOS, ce qui facilite la prise en main.

Étape 5. Installer macOS sur votre ancien Mac

Une fois le processus lancé, vous devez choisir le disque sur lequel installer macOS. Il est recommandé d’effacer le disque avant l’installation, pour repartir sur une base propre. Vous pouvez le faire depuis l’Utilitaire de disque intégré à l’installateur. Ensuite, sélectionnez le disque et suivez les instructions pour installer le système.

L’installation peut durer entre 30 minutes et une heure, selon les performances de votre Mac. Une fois terminée, votre ordinateur redémarrera avec la nouvelle version de macOS. Vous devrez alors configurer votre compte, vos préférences et restaurer vos données si vous avez effectué une sauvegarde. Le système fonctionnera comme sur un Mac récent, avec quelques ajustements selon le modèle.

Étape 6. Appliquer les correctifs

Après l’installation, OpenCore Legacy Patcher vous proposera d’appliquer des correctifs pour améliorer la compatibilité. Ces ajustements permettent de faire fonctionner correctement les composants de votre Mac, comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou la carte graphique. Il est important de suivre cette étape pour éviter les dysfonctionnements.

Une fois les correctifs appliqués, vous pouvez utiliser votre Mac normalement. Vous aurez accès aux dernières fonctionnalités de macOS, comme les mises à jour de sécurité, les nouvelles applications et les améliorations de performance. Même si votre Mac est ancien, il pourra fonctionner de manière fluide et moderne grâce à cette mise à jour.

