Quel Mac choisir à moins de 1 000 € ?

Trouver un Mac performant sans dépasser la barre des 1 000 € peut sembler compliqué. Pourtant, il y a bel et bien de belles opportunités à saisir, que ce soit parmi les modèles reconditionnés haut de gamme ou les options neuves d’Apple. Dans cet article, on vous propose de découvrir les meilleurs choix qui s’offrent à vous !

MacBook Pro 16 (2021) Argent : si vous souhaitez réunir finesse et puissance en un seul appareil

Le MacBook Pro chez Certideal est une excellente option pour ceux qui recherchent un ordinateur à la fois performant et abordable. En effet, le modèle 16 pouces (2021) en finition argent séduit par son design raffiné et sa robustesse. Grâce à son écran Retina de grande taille, il offre une expérience visuelle immersive, idéale pour les étudiants ou les professionnels qui travaillent sur des projets graphiques ou multimédias. Proposé à 924,99 € au lieu de 2 749 €, cela vous fera 66% d’économies.

Sous le capot, ce MacBook Pro embarque la puissante puce Apple M1 Pro. Elle assure une fluidité exceptionnelle même lors de tâches exigeantes comme le montage vidéo ou la retouche photo. Son autonomie prolongée permet de travailler toute la journée sans contrainte. De plus, il dispose d’un système audio avancé qui transforme chaque écoute en une véritable expérience sonore.

MacBook Pro 16 (2021) Gris sidéral : élégance et performance au rendez-vous

Le modèle gris sidéral du MacBook Pro 16 (2021) combine puissance et discrétion. Sa finition élégante s’adapte parfaitement aux environnements professionnels, tout en conservant les mêmes atouts techniques que la version argent. On retrouve la puce M1 Pro, capable de gérer plusieurs applications lourdes simultanément. De plus, son écran Retina lumineux restitue fidèlement les couleurs. Ce MacBook Pro est particulièrement recommandé si vous recherchez un ordinateur fiable pour une utilisation intensive.

Disponible à 974,99 € au lieu de 2 749 € chez Certideal, le modèle gris sidéral combine sobriété et puissance. Avec la puce M1 Pro et 16 Go de RAM, il répond aux besoins des utilisateurs intensifs.

MacBook Air M4 (13 ou 15 pouces) : pour combiner légèreté et efficacité en un seul appareil

Si vous préférez opter pour un produit neuf directement chez Apple, le MacBook Air reste une valeur sûre. Disponible à partir de 999 dollars, ce modèle séduit par sa finesse et sa légèreté. Équipé de la puce M4, il offre des performances remarquables pour un usage bureautique, multimédia ou créatif léger.

Par ailleurs, son autonomie impressionnante, pouvant atteindre jusqu’à 18 heures, permet de travailler ou de se divertir sans interruption. Le MacBook Air est également doté d’un écran Liquid Retina, garantissant une excellente qualité d’image. Pour les étudiants ou les professionnels en quête d’un Mac neuf abordable, c’est une option à considérer.

Mac mini M4 : si vous recherchez une puissance compacte

Autre alternative intéressante chez Apple : le Mac mini. Ce petit ordinateur de bureau, proposé à 999 dollars, combine puissance et compacité. Grâce à la puce M4, il est capable de gérer des tâches exigeantes tout en restant silencieux et économe en énergie. Il intègre un processeur 10 cœurs, une carte graphique 10 cœurs, 24 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 512 Go.

Le Mac mini est parfait pour ceux qui disposent déjà d’un écran et de périphériques. Mais aussi, pour les utilisateurs qui souhaitent profiter de l’écosystème Apple sans investir dans un ordinateur portable. Sa polyvalence en fait un choix idéal pour les développeurs ou les utilisateurs qui recherchent un Mac performant à prix contenu.

Pourquoi choisir Certideal pour un Mac reconditionné ?

Au-delà des produits eux-mêmes, CertiDeal se distingue par des avantages uniques qui rassurent les acheteurs. Contrairement à certains concurrents dont les ateliers sont basés à l’étranger, CertiDeal dispose de centres en France, garantissant proximité et réactivité. D’ailleurs, chaque appareil est soumis à 30 points de contrôle qualité. Cela assure un fonctionnement optimal et une fiabilité durable.

En outre, l’atout majeur reste la garantie de 30 mois, la plus longue du marché. Cette couverture exceptionnelle permet aux utilisateurs de profiter de leur Mac en toute sérénité, avec la certitude d’un suivi après-vente solide. En choisissant CertiDeal, vous combinez performance, sécurité et économie, tout en contribuant à une démarche responsable grâce au reconditionnement.

En conclusion, que vous optiez pour un MacBook Pro reconditionné chez CertiDeal ou pour un modèle neuf comme le MacBook Air ou le Mac mini, il est tout à fait possible de trouver un Mac performant à moins de 1 000 €. Pour faire encore plus d’économies, profitez dès à présent de l’offre de Noël de CertiDeal. Cette offre vous permet d’économiser 40 € sur tous les MacBooks du site et de bénéficier d’une livraison gratuite avec le code « XMAS40 ».