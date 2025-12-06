Tata Communications franchit une étape décisive avec l’IA et Commotion

Tata Communications vient d’annoncer un tournant majeur dans sa stratégie d’innovation. La société acquiert une participation majoritaire dans Commotion Inc., un acteur reconnu dans les solutions SaaS et l’intelligence artificielle. Cette initiative vise à transformer durablement l’offre Digital Fabric et à offrir des expériences encore plus personnalisées. Découvrons ensemble les détails de cette acquisition et ses impacts sur l’expérience client.

l’acquisition majeure de Commotion Inc. par Tata Communications

Tata Communications confirme sa croissance sur le marché de l’IA avec cette opération. La firme prend le contrôle de 51 % de Commotion Inc., leader des plateformes d’IA pour les entreprises. Cette société, basée aux États-Unis et en Inde, développe des solutions SaaS innovantes. Par ce rachat, Tata Communications renforce sa présence dans l’automatisation omnicanale et les agents numériques au service des entreprises.

l’intégration de l’IA dans la Digital Fabric de Tata Communications

L’acquisition permet l’ajout de nouvelles technologies IA à la suite Digital Fabric. Parmi les intégrations clés : la Customer Interaction Suite et la plateforme Kaleyra tireront désormais parti de l’IA générative et prédictive. Grâce au moteur d’orchestration de Commotion, le parcours client est automatisé et optimisé de bout en bout. Ceci facilite une interaction plus rapide, précise et personnalisée, tant pour les clients que pour les équipes internes.

Avec cette évolution, Tata Communications entend redéfinir les standards de l’engagement client. L’entreprise mise sur trois piliers :

Automatisation omnicanale pour une interaction en temps réel et adaptée à chaque utilisateur,

Solutions vocales IA qui transforment la conversation et réduisent le temps de réponse,

Agents numériques autonomes conçus pour assister, guider et générer des interactions pertinentes.

Cette synergie entre Commotion et Tata Communications promet des services plus intelligents et toujours plus connectés pour les entreprises du monde entier.

En conclusion, le rachat de Commotion Inc. par Tata Communications marque une étape clé dans la transformation digitale du groupe. Cette fusion des expertises va accélérer l’adoption de l’IA dans les offres Digital Fabric. Les entreprises clientes bénéficient désormais d’outils intelligents et d’une expérience client révolutionnaire. Tata Communications se positionne ainsi comme un pionnier incontournable des solutions numériques de demain.

Lisez notre dernier article tech : Test – Amazon Echo Dot Max : L’enceinte compacte d’Amazon qui veut devenir la pièce maîtresse de votre maison connectée