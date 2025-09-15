iPhone 17 vs Galaxy S25 : Samsung prend l’avantage sur la durée de vie des batteries

Apple vient de dévoiler ses nouveaux iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone Air. Toutefois, un chiffre officiel sur la batterie pourrait refroidir les acheteurs. En Europe, une nouvelle étiquette énergie permet de comparer la durabilité des smartphones. Et sur ce point, Samsung creuse l’écart avec ses Galaxy S25, qui affichent une meilleure longévité que les modèles d’Apple.

Samsung double Apple sur les cycles de charge

Les étiquettes européennes indiquent désormais le nombre de cycles de charge qu’un smartphone peut supporter avant que sa batterie ne perde en efficacité. Ce chiffre est essentiel pour évaluer la durée de vie réelle d’un appareil. Les Galaxy S25 de Samsung atteignent jusqu’à 2 000 cycles, soit deux fois plus que les iPhone 17, qui restent bloqués à 1 000 cycles.

Autrement dit, un utilisateur de Galaxy pourra recharger son téléphone plus longtemps sans constater de baisse de performance. À l’inverse, les iPhone 17 risquent de montrer des signes de fatigue plus rapidement. Ce constat est d’autant plus marquant que la gamme Apple n’a pas évolué sur ce point par rapport à la génération précédente.

L’iPhone 17 pourrait moins emballer les européens

Malgré des avancées techniques sur le design et les performances, les nouveaux iPhone ne proposent aucune amélioration en matière de durabilité de batterie. Même l’iPhone Air, pourtant présenté comme une révolution en finesse, conserve les mêmes limites. Les versions avec tiroir SIM, dotées de batteries plus petites, ne font pas mieux.

Pour les consommateurs européens, ces chiffres sont clairs. Si la longévité de la batterie est un critère important, Samsung reste le choix le plus solide. Apple, de son côté, semble privilégier le design et l’expérience utilisateur, au détriment de la robustesse énergétique. Ce décalage pourrait influencer les décisions d’achat. En particulier, dans un contexte où la durabilité devient un enjeu majeur.