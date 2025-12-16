No Law : le nouveau titre de Neon Giant se dévoile aux Game Awards 2025

Chaos urbain, univers cyberpunk, narration sombre et liberté d’action : tels sont les maîtres mots pour No Law, le prochain titre AAA de Neon Giant. Dévoilé lors des Game Awards 2025, le titre est actuellement en développement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Voici tout ce que l’on sait !

No Law : un univers cyberpunk sans compromis

Déjà remarqué pour The Ascent, le studio Neon Giant change d’ambition avec No Law, son prochain FPS/RPG futuriste en monde ouvert. Le jeu plonge les joueurs dans Port Desire, une métropole cyberpunk tentaculaire où l’ordre social s’est effondré. La ville tombe alors sous le joug des factions armées, laissant place à la violence et à l’anarchie totale. La direction artistique mise sur une atmosphère sombre et poisseuse, mélangeant néons, béton et zones industrielles abandonnées. Ici, la ville n’est pas un simple décor : elle est un écosystème vivant, réactif aux actions du joueur.

Le joueur incarne Grey Harker, un ancien soldat cherchant à se retirer d’un passé marqué par la guerre. Malheureusement, cette tentative de rédemption se confrontera à une série d’événements. Face à cela, le protagoniste est forcé à replonger dans un monde où la survie prime sur la morale.

Ci-dessous la toute première bande-annonce de No Law, dévoilé aux Game Awards 2025 :

Sur le plan du gameplay, No Law se présente comme un FPS narratif en monde ouvert, enrichi de mécaniques RPG. Les joueurs pourront aborder les situations de plusieurs manières : combat frontal, infiltration ou stratégies hybrides. Le gunplay est également au cœur de l’expérience, et se veut nerveux et brutal. Enfin, des éléments de progression et de personnalisation sont disponibles, notamment via des améliorations technologiques et des compétences liées au passé militaire du protagoniste.

Pour le moment, No Law n’a aucune date de sortie ni fenêtre de lancement. Il sortira néanmoins sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.