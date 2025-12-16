Réseaux sociaux interdits aux mineurs ? Le débat s’installe en France

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans la vie des jeunes. Toutefois, leur impact sur la santé mentale et la sécurité des mineurs inquiète de plus en plus. Après l’Australie, qui a récemment interdit l’accès aux plateformes numériques aux moins de 16 ans, la France envisage à son tour une mesure similaire. Le débat s’intensifie et pourrait déboucher sur une loi dès 2026.

L’Australie ouvre la voie avec une décision radicale des réseaux sociaux

L’Australie est le premier pays à avoir franchi le pas en interdisant l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Cette décision, présentée comme une mesure de santé publique, vise à protéger les adolescents des effets néfastes des plateformes : cyberharcèlement, dépendance numérique et exposition à des contenus inappropriés. Le gouvernement australien estime que cette restriction est nécessaire pour préserver l’équilibre psychologique des jeunes. Mais aussi, pour limiter les risques liés à une utilisation précoce et excessive des réseaux.

Cette initiative a immédiatement attiré l’attention à l’international. Elle est perçue comme une réponse forte aux inquiétudes exprimées par les parents, les enseignants et les professionnels de santé. En Europe, et particulièrement en France, cette décision relance le débat sur la nécessité d’instaurer une « majorité numérique » afin de mieux encadrer l’accès des mineurs aux plateformes sociales.

La France prépare une loi pour instaurer une majorité numérique

En France, Emmanuel Macron et son gouvernement ont confirmé leur volonté de suivre l’exemple australien. Le président souhaite fixer une limite d’âge, probablement entre 15 et 16 ans, pour accéder aux réseaux sociaux. Une proposition de loi sera débattue à l’Assemblée nationale en janvier 2026. L’objectif serait de créer une « majorité numérique » qui protégerait les mineurs tout en s’appuyant sur les règles européennes déjà en place.

Cependant, cette mesure soulève des questions pratiques. Comment contrôler efficacement l’âge des utilisateurs ? Les plateformes devront mettre en place des systèmes de vérification plus stricts. Or, cela pourrait entraîner des tensions avec les géants du numérique. Malgré ces obstacles, le gouvernement insiste sur l’urgence d’agir face aux dangers croissants liés à l’usage des réseaux sociaux par les plus jeunes. Le débat promet d’être vif. Néanmoins, la France semble déterminée à avancer vers une régulation plus stricte.