ChatGPT : une étude du MIT alerte sur les risques pour nos capacités intellectuelles

L’intelligence artificielle promet gain de temps et productivité. Néanmoins, une étude récente du MIT révèle un revers inquiétant. En effet, l’usage excessif de ChatGPT pourrait réduire notre effort cognitif et affaiblir notre capacité à réfléchir par nous-mêmes.

Quand l’IA remplace l’effort intellectuel

Depuis son arrivée en 2022, ChatGPT s’est imposé comme un outil incontournable pour rédiger, rechercher et organiser des idées. Justement, le MIT Media Lab a voulu mesurer son impact réel sur notre cerveau. Pendant quatre mois, 54 étudiants et jeunes professionnels ont été observés dans un cadre académique. Répartis en trois groupes, certains travaillaient uniquement avec ChatGPT. D’autres travaillaient avec un moteur de recherche tandis que les derniers ne disposaient d’aucun outil numérique.

Les résultats sont frappants. En effet, les participants privés d’assistance numérique ont montré une activité cérébrale intense, signe d’un effort intellectuel soutenu. Ceux qui utilisaient un moteur de recherche restaient actifs, car ils devaient comprendre, sélectionner et reformuler les informations. En revanche, le groupe dépendant de ChatGPT a présenté une baisse nette de l’activité neuronale liée à l’attention et à l’effort cognitif. Autrement dit, le cerveau des participants s’est adapté à la facilité, produisant des textes acceptables sans mobiliser pleinement ses ressources.

L’utilisation de ChatGPT et des autres IA doit rester modérée

Les chercheurs du MIT parlent de « dette cognitive ». En s’appuyant trop sur ChatGPT, l’utilisateur délègue des processus essentiels à l’apprentissage et se contente d’une production rapide mais superficielle. L’IA cesse alors d’être un assistant pour devenir un substitut, modifiant profondément notre rapport à la pensée.

Cette dette cognitive ne signifie pas qu’il faut bannir l’IA. Les chercheurs insistent sur l’importance d’un usage équilibré. ChatGPT peut être un outil précieux, mais il ne doit pas remplacer l’effort intellectuel nécessaire à l’apprentissage, au raisonnement et à la créativité.