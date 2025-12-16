SmallRig inspire et simplifie la création de films familiaux heureux

SmallRig et FamilyLens ont récemment marqué les esprits lors du 3e festival international du film FamilyLens à Pékin. Ensemble, ils proposent une initiative ambitieuse pour aider chaque famille à réaliser son propre film. Une opportunité unique pour donner vie à des histoires personnelles et renforcer les liens grâce à la vidéo.

Une initiative mondiale pour faciliter les films familiaux

Lancée au cœur du festival, cette initiative internationale vise à aider les familles à raconter leur histoire à travers le cinéma. Portée par SmallRig et FamilyLens, elle met l’accent sur la co-création. Chacun, débutant ou habitué, peut participer et ainsi explorer de nouvelles façons de filmer son quotidien. Les organisateurs souhaitent démocratiser la réalisation de films familiaux en rendant cette pratique accessible à tous.

Un kit innovant SmallRig pour démocratiser la création

Pour concrétiser cette vision, SmallRig a créé un kit de réalisation de film familial. Ce kit comprend un microphone de haute qualité, un éclairage d’appoint efficace et un trépied portable. Facile à utiliser, il permet aux familles de tourner des vidéos sans être experts. Le kit est pensé pour enlever les barrières techniques. Les premiers utilisateurs soulignent combien il facilite la prise de vue et la rend accessible.

Le programme d’impact social au cœur du FamilyLens

Le festival va plus loin que la simple promotion du matériel. Il propose également un programme d’analyse de l’impact social. Des courts-métrages dédiés exposent des problématiques familiales fortes : solitude, maladie, quête d’identité ou encore instabilité émotionnelle. Le but est de créer un espace d’échange et de réflexion sur la famille, tout en encourageant chacun à partager son vécu à travers le film.

Avec cette initiative, SmallRig et FamilyLens ouvrent de nouveaux horizons pour le film familial. Grâce à leur kit innovant et à la co-création, ils rendent la création plus inclusive. L’objectif ? Donner à chaque famille la possibilité d’immortaliser son histoire et de sensibiliser à des sujets majeurs, tout en rassemblant les passionnés du cinéma familial autour de solutions simples et inspirantes.

