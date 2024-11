Leica Ciné Play 1 : Transformez votre salon en salle de cinéma haut de gamme !

Amateurs de cinéma et de belle technologie, réjouissez vous ! Leica présente son tout dernier bijou : le Leica Ciné Play 1. Ce mini projecteur laser intelligent transforme n’importe quel environnement en salle de cinéma haut de gamme.

Leica Ciné Play 1 : Le cinéma à portée de main

Le Leica Ciné Play 1 se démarque par son design compact et son châssis en aluminium de haute qualité. De plus, sa technologie plug-and-play et son esthétique intemporelle en font l’accessoire idéal pour les cinéphiles ayant un penchant pour le design. Par ailleurs, ce mini-projecteur intelligent offre une polyvalence maximale. En effet, il assure des expériences cinématographiques impressionnantes, qu’il soit installé dans le salon, le garage ou même le jardin.

Bonus notable : son support de pied, qui permet une installation facile et offre un attrait esthétique en plus en faisant de votre home cinéma un véritable élément de décoration.

Une performance optique sans pareil

Leica élève l’expérience cinématographique à un niveau supérieur avec le Leica Ciné Play 1. Grâce à sa technologie laser triple RVB et à l’objectif Leica Summicron de haute qualité, ce mini projecteur garantit une résolution 4K remarquable. En outre, les couleurs éclatantes et la luminosité exceptionnelle vous en mettront plein la vue. De plus, sa luminosité allant jusqu’à 3 000 lumens ANSI rend cela possible, même dans les pièces très éclairées.

Ses fonctions innovantes et son concept de commande intuitif vous permettront de configurer rapidement votre expérience de home cinéma haut de gamme. Cela se fait sans nécessiter de réglages compliqués. En outre, le Leica Ciné Play 1 ne s’arrête pas à l’image. En effet, les haut-parleurs intégrés et la technologie de traitement des signaux audio DTS Virtualoffrent un son surround 3D pour une immersion totale.

Design élégant & intuitif

Chez Leica, on ne laisse jamais le design au hasard. Inspiré de l’école du Bauhaus, le Leica Ciné Play 1 et son pied en option brillent par leur élégance. Le support du projecteur est conçu pour valoriser non seulement la performance technique, mais aussi son potentiel esthétique. Il permet une installation discrète et flexible dans n’importe quelle pièce.

Le Leica Ciné Play 1 est d’ores et déjà disponible à l’achat dans les Leica Stores et chez les revendeurs agréés. Son prix public est de 3 500 € TTC, et le pied Leica est proposé à 395 € TTC. Alors, prêt à transfigurer vos soirées cinéma à la maison ? Partagez vos impressions avec nous et faites part de votre expérience!