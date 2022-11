Instagram et Facebook ajoutent des mesures pour mieux protéger les enfants et adolescents

Meta ne cesse de mieux protéger les plus jeunes sur ses réseaux sociaux. En effet, Facebook et Instagram profitent désormais de nouvelles mesures, dont quelques paramètres de confidentialités activés par défaut pour les enfants et adolescents ; ou encore la mise en avant de certains outils.

Pour commencer, il est important de rappeler que les adultes n’ont pas la possibilité d’envoyer des messages privés à des enfants et adolescents sur Instagram et Facebook.

Bonne nouvelle, Meta a annoncé qu’un système de compte « suspect » est en cours de test. Ce dernier est directement attribué aux adultes ayant récemment été signalés ou bloqué par les jeunes. À noter, ces comptes ne leur seront pas suggérés. Nous apprenons aussi que les comptes suspects ne verront plus le bouton d’envoi de messages sur les comptes d’enfants et d’adolescents sur Instagram.

Au passage, Meta souligne avoir amélioré la mise en avant de ses outils de signalement. Il est d’ailleurs précisé que cela a permis d’avoir 70 % de signalements en plus effectués par des mineurs durant le premier trimestre 2022 pour les messages privés Messenger et Instagram Direct.

Pour Facebook, quelques changements sont annoncés du côté de la protection des plus jeunes. Les nouveaux utilisateurs ayant moins de 16 ans ou 18 ans (en fonction des pays) auront droit à des suggestions de paramètres par défaut plus privés. Pour les utilisateurs existants, le réseau social dévoile qu’ils seront désormais encouragés à revoir leurs réglages autour de la confidentialité.

