Instagram permet d’ajouter une musique à une publication photo !

Instagram évolue une nouvelle fois en proposant de nouvelles fonctionnalités. Le réseau social vient en effet d’annoncer qu’il était maintenant possible d’ajouter une piste audio à une publication photo. Grâce à cela, la plateforme permet aux utilisateurs de s’exprimer non seulement en image, mais aussi en musique.

Depuis la semaine dernière, les comptes professionnels peuvent planifier des publications, Stories et Reels. Désormais, Instagram propose une nouveauté inhérente aux publications photo : de la musique.

Par le biais d’une publication partagée sur le compte Creators, le réseau social explique en effet que ce type de contenu peut maintenant s’accompagner d’une piste audio, visant à retranscrire une ambiance ou une humeur autour d’une publication photo.

Dans les détails, la plateforme a déclaré : « La musique est une part importante de l’expression sur Instagram, et nous sommes ravis d’offrir la possibilité d’ajouter de la musique aux publications photos dans le fil d’actualité, comme cela est possible avec Reels and Stories ». Instagram souligner ainsi que peu importe le format choisi, les utilisateurs pourront au mieux raconter leurs histoires en ajoutant « une bande-son » à leurs « publications photos préférées pour leur donner vie ».

Pour ajouter de la musique à une publication Instagram, il suffit de suivre les instructions suivantes :