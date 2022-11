Netflix avec publicités : voici les séries et films absents du catalogue

Depuis un peu moins d’une semaine, un nouvel abonnement est arrivé chez Netflix : « Essentiel avec pub ». Via cette formule, les utilisateurs se voient gratifier d’un prix plus abordable, en échange du visionnage de publicités. Cependant, le catalogue n’est pas similaire à l’abonnement « Essentiel ». D’ailleurs, découvrez dans notre article la liste des séries et films non disponibles.

Outre l’apparition de publicités en début, en fin et durant le visionnage d’une série ou d’un film, l’abonnement Essentiel avec pub propose un catalogue limité de séries et de films. D’ailleurs, Netflix a expliqué que cela était dû à des « restrictions de licence ».

De ce fait, certains contenus sont affichés avec « une icône de cadenas lorsque vous effectuez une recherche ou que vous parcourez Netflix ». Cela représente entre 5 et 10 % du catalogue de la plateforme de streaming (en fonction des pays) qui est inaccessible via cette nouvelle formule.

Dans une récente publication, le site Variety a fait un récapitulatif des séries et des films absents du catalogue Netflix avec l’abonnement Essentiel avec pub :

Séries :

Arrested Development ;

House of Cards ;

Peaky Blinders ;

The Magicians ;

The Last Kingdom ;

The Sinner ;

Good Girls ;

The Good Place ;

Knight Rider ;

Reine du Sud ;

Marlon ;

Friday Night Lights ;

Uncoupled.

Films :

Oblivion ;

Man on a Ledge ;

Robin des Bois ;

Steve Jobs ;

The Butler ;

Skyfall ;

Casino Royale ;

Quantum of Solace ;

28 Days ;

Rambo ;

Darkest House ;

Made of Honor ;

The Imitation Game ;

Wanted ;

Legend ;

Blue Jasmine ;

A Monster Calls ;

Sing 2 ;

Morbius ;

Road House ;

The Mist ;

A Good Old Fashioned Orgy ;

Phantom Thread ;

Contraband ;

Tully ;

Vice ;

The Hateful Eight ;

The Bad Guys.

