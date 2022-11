Instagram : planifier des publications, Stories et Reels est maintenant possible

Instagram vient enfin d’introduire la possibilité de planifier des publications, mais aussi des Stories et des Reels, directement depuis l’application. Le réseau social répond ainsi à la demande de nombreux créateurs de contenus, et notamment les community manager. Dans les détails, l’application permet de programmer des contenus jusqu’à 75 jours en avance. Une limitation est cependant de la partie : seuls les comptes professionnels peuvent en profiter.

Même si l’outil Business Suite de Meta est très utile pour planifier des publications, il nécessite d’effectuer des manipulations hors des réseaux sociaux. Bonne nouvelle, le groupe vient d’annoncer qu’Instagram permet désormais de programmer la publication de contenus.

Par le biais d’un post partagé sur le compte Creators, Instagram dévoile en effet que la fonctionnalité est en cours de déploiement sur son application. Grâce à cette dernière, les utilisateurs peuvent planifier des publications classiques, des Stories ou encore des Reels jusqu’à 75 jours en avance. Cette nouveauté est cependant réservée aux comptes professionnels pour le moment.

Ainsi, voici la démarche à suivre pour planifier les différents types de contenus sur Instagram :

Confectionnez un contenu sur Instagram ;

Rendez-vous dans les Paramètres avancés ;

Choisissez l’option Programmer ce post ;

Sélectionnez et validez la date et l’heure de publication ;

Revenez à votre publication ;

Touchez le bouton Programmer.

En plus de cela, Instagram est venu annoncer une fonctionnalité de badges Achievements pour les Reels. Ces derniers visent à encourager l’interactivité entre les créateurs de contenu ainsi que leur audience : 🙌 (mains levées) quand deux créateurs collaborent ; 🤳 (selfie) lorsqu’un Reel intègre des outils participatifs comme des quiz ou des sondages ; 🤩 (étoiles dans les yeux) lorsque des musiques tendances et effets sont utilisés ; 🗓️ pour la publication de plus d’un Reel par semaine.

