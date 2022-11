Oppo : de nouveaux concurrents aux Galaxy Z Flip et Z Fold de Samsung arrivent

Oppo s’apprête à revenir sur le marché des smartphones pliables. De plus en plus de rumeurs précisent en effet l’arrivée de deux modèles d’ici la fin de l’année : l’Oppo Find N2 et l’Oppo Find N2 Flip. L’occasion pour la marque chinoise de concurrencer encore plus férocement les Galaxy Z Fold et Z Flip de Samsung. Une sortie en France pourrait d’ailleurs être possible pour cette nouvelle génération.

Commençons par les dernières indiscrétions de Digital Chat Station. Le leaker a en effet souligné que les Oppo Find N2 et Find N2 Flip devraient être dévoilés à la mi-décembre durant l’évènement Inno Day. Les nouveaux smartphones pliables arriveraient ainsi à la même période que l’annonce du très réussi Oppo Find N (14 décembre).

La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que plusieurs sources penchent vers un lancement de ces smartphones pliables hors du marché chinois. Ainsi, Oppo suivrait la récente décision de Honor de lancer son Magic Vs à l’international. Les Find N2 et Find N2 Flip seraient ainsi des concurrents sérieux au leader du marché : Samsung, avec ses Galaxy Z Fold et Z Flip.

Au niveau des rumeurs autour des deux nouveaux modèles signés Oppo, les fiches techniques sont presque complètement connues. Nous savons en effet que le Find N2 profitera de deux écrans AMOLED 120 Hz, un interne de 7,1 pouces et un externe de 5,5 pouces ; d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1 ; d’une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide 67 W ; ou encore d’un module photo similaire à celui du OnePlus 11.

Pour le Find N2 Flip d’Oppo, Digital Chat Station déclarait précédemment que ce concurrent au Galaxy Z Flip disposerait d’un écran AMOLED de 6,8 pouces Full HD+ et 120 Hz ; d’un écran secondaire OLED de 3,26 pouces ; d’une puce MediaTek Dimensity 9000 ; d’une batterie de 4300 mAh avec charge rapide 44 W ; ainsi qu’un module photo avec capteur principal Sony IMX890 de 50 Mpx et ultra grand-angle de 8 Mpx.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Test – Oppo Reno 8 5G : un milieu de gamme design et performant !